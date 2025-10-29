Oferta: AirPods Max (USB-C) com 36% de desconto!

Os AirPods Max foram atualizados no final do ano passado. As duas únicas novidades nos fones circum-auriculares (over-ear) foram a substituição da porta Lightning pela USB-C e algumas novas cores.

Apesar disso, ele segue sendo o modelo de fone para quem quer escutar músicas em lossless (sem perdas) e com baixa latência — aproveitando todos os benefícios do emparelhamento dos aparelhos da Apple.

Se você está de olho nesses fones, hoje temos uma oferta muito boa na Amazon para o modelo na cor meia-noite.

AirPods Max (USB-C)



Parcelado: de R$6.590,00 por R$4.298,90 em até 10x

À vista no Pix: de R$5.931,00 por R$3.819,01



💰 Resgate os cupons na página para chegar ao valor 🤑

Comercializados pela Apple Brasil por R$6.590,00, eles estão sendo vendidos por R$4.298,90 em até 10 vezes nos cartões de crédito. Com isso, o desconto chega a 35%!

Para quem prefere pagar à vista no Pix, o preço fica ainda melhor. Ele cai para R$3.819,01, representando 36% de desconto em comparação com o valor à vista cobrado pela Apple, de R$5.931,00.

Para chegar a esses valores, é preciso ser um assinante do Amazon Prime (se você não é, pode testar o serviço por 30 dias sem pagar nada por isso) e aplicar os cupons na página do produto — e, claro, mudar a forma de pagamento para Pix no momento da compra!

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.