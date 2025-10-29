Oferta: Apple Watch Ultra 3 com 20% de desconto!

O Apple Watch Ultra 3 é o smartwatch da Maçã ideal para quem procura um relógio mais robusto. Sua terceira geração trouxe boas novidades, como uma tela maior, com tecnologia OLED grande angular e uma taxa de atualização mais rápida quando no modo Sempre Ativo. Há ainda a presença do chip S10 e de recursos de conectividade via satélite, por exemplo.

Se você estava de olho nesse modelo, hoje temos uma oferta excepcional! O KaBuM! está vendendo o Apple Watch Ultra 3 por R$8.444,33.

Parcelado: de R$10.499,00 por R$8.444,33 em até 10x

À vista: de R$9.449,10 por R$7.599,90https://t.co/3RMKzNa2QP — MM Ofertas (@MMOfertas) October 29, 2025

Como esse mesmo relógio é vendido pela Apple por R$10.499,00, o desconto aqui chega a 20%! Esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Já para quem preferir pagar à vista, o preço cai para R$7.599,90 — representando um desconto também de 20% em relação ao valor à vista da Apple, de R$9.449,10.

Confira as configurações oferecidas com esses valores:

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

