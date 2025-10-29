Navegue

Divulgação/RØDE
RØDE Wireless Micro Camera Kit

RØDE lança novo kit com receptor de microfone sem fio e display AMOLED

Luiz Gustavo Ribeiro
29/10/2025 • 21:02
Leitura de 2 minuto

Em novembro passado, a RØDE lançou seu sistema de microfone Wireless Micro, o qual combina dois microfones de lapela com um pequeno receptor que se conecta à porta de carregamento do celular. Em maio, a empresa disponibilizou uma atualização de firmware que permitia a conexão dos microfones também com câmeras digitais. Agora, ela está lançando uma versão atualizada desse receptor com uma tela AMOLED 1Active matrix organic light-emitting diode, ou matriz ativa de diodo orgânico emissor de luz..

YouTube video

A nova versão do receptor já está disponível como parte do Wireless Micro Camera Kit, que inclui dois microfones de lapela Wireless Micro e um receptor sem fio adicional para conectar os microfones a dispositivos móveis (USB-C ou Lightning).

RØDE Wireless Micro Camera Kit
Divulgação/RØDE

Assim como o modelo original, o novo receptor foi projetado para ser acoplado à câmera. O áudio de até dois microfones sem fio é transmitido para a câmera por meio de um cabo USB-C ou de áudio de 3,5mm.

A duração da bateria é estimada em até 7 horas e é otimizada pelo fato de o receptor ligar somente quando conectado a uma câmera. A autonomia do receptor pode ser estendida para até 21 horas usando o estojo de carregamento do kit.

RØDE Wireless Micro Camera Kit
RØDE Wireless Micro Camera Kit
Divulgação/RØDE

A tela AMOLED de 1,1 polegada exibe informações sobre a duração da bateria e a intensidade do sinal do receptor e dos dispositivos conectados sem fio. Ela funciona em conjunto com três botões para navegar e ajustar várias configurações, incluindo os níveis de ganho. Para facilitar o uso, o receptor também pode fazer esses ajustes automaticamente para suprimir picos de volume e garantir que todo o áudio que entra na câmera esteja perfeitamente balanceado.

YouTube video

O Wireless Micro Camera Kit da RØDE está disponível para compra por US$150 e pode ser enviado para qualquer localidade no mundo.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

    Active matrix organic light-emitting diode, ou matriz ativa de diodo orgânico emissor de luz.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
