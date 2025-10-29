Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

SSD do MacBook Pro (M5) é até 3x mais rápido que o do M4, mostra teste

Bruno S. Gentile
29/10/2025 • 18:05
Leitura de 1 minuto

O MacBook Pro com chip M5 apresentou ganhos expressivos de desempenho em testes de velocidade do SSD 1Solid-state drive, ou unidade de estado sólido., superando com folga o modelo anterior equipado com o M4. Segundo testes feitos pelo canal Max Tech, o novo laptop da Apple oferece taxas de leitura até 3x mais rápidas e de escrita quase 2x vezes superiores à geração passada.

Publicidade

Usando o aplicativo Blackmagic Disk Speed Test, ferramenta padrão para medir desempenho de armazenamento no macOS, o MacBook Pro (M5) registrou 6.323MB/s em leitura e 6.068MB/s em gravação. No mesmo teste, o MacBook Pro com chip M4 alcançou 2.031MB/s em leitura e 3.293MB/s em gravação.

YouTube video

Os resultados indicam que a Apple pode ter subestimado os ganhos reais do novo sistema de armazenamento, uma vez que havia divulgado que o SSD do modelo M5 seria “até 2x mais rápido” que o anterior. Entretanto, os testes independentes mostram que, ao menos na leitura de dados, o ganho ultrapassa a marca de 3x.

Posts relacionados

O avanço deverá beneficiar principalmente usuários que utilizam a máquina para atividades densas, como lidar com arquivos RAW, vídeos em alta resolução e modelos de inteligência artificial executados localmente.

MacBook Pro de 16″

R$ 34.558,80

MacBook Pro de 14″

R$ 19.999,00

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac

Notas de rodapé

  • 1
    Solid-state drive, ou unidade de estado sólido.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Apple lança conjunto de dados públicos para treinar modelos de edição de imagens com IA
Posts relacionados