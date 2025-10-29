SSD do MacBook Pro (M5) é até 3x mais rápido que o do M4, mostra teste

O MacBook Pro com chip M5 apresentou ganhos expressivos de desempenho em testes de velocidade do SSD , superando com folga o modelo anterior equipado com o M4. Segundo testes feitos pelo canal Max Tech, o novo laptop da Apple oferece taxas de leitura até 3x mais rápidas e de escrita quase 2x vezes superiores à geração passada.

Publicidade

Usando o aplicativo Blackmagic Disk Speed Test, ferramenta padrão para medir desempenho de armazenamento no macOS, o MacBook Pro (M5) registrou 6.323MB/s em leitura e 6.068MB/s em gravação. No mesmo teste, o MacBook Pro com chip M4 alcançou 2.031MB/s em leitura e 3.293MB/s em gravação.

Os resultados indicam que a Apple pode ter subestimado os ganhos reais do novo sistema de armazenamento, uma vez que havia divulgado que o SSD do modelo M5 seria “até 2x mais rápido” que o anterior. Entretanto, os testes independentes mostram que, ao menos na leitura de dados, o ganho ultrapassa a marca de 3x.

O avanço deverá beneficiar principalmente usuários que utilizam a máquina para atividades densas, como lidar com arquivos RAW, vídeos em alta resolução e modelos de inteligência artificial executados localmente.

MacBook Pro de 16″ R$ 34.558,80 Compre agora

MacBook Pro de 14″ R$ 19.999,00 Compre agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via 9to5Mac