TikTok anuncia novidades envolvendo inteligência artificial e monetização

O TikTok anunciou ontem no seu evento U.S. Creator Summit algumas novidades focadas em inteligência artificial, as quais mudarão a maneira como criadores gravam e editam seus vídeos, tornando esses processos mais rápidos e automatizados.

O maior destaque vai para o recurso Smart Split, uma ferramenta de IA já disponível globalmente pelo TikTok Studio Web a qual permite dividir, reposicionar, legendar e transcrever conteúdos longos em múltiplos vídeos curtos para a rede social.

Para usá-lo, basta fazer o upload de vídeos com duração superior a um minuto e selecionar as partes que se deseja converter em clipes menores para que a Smart Split (ou o próprio criador) escolha automaticamente um tamanho para cada um deles.

Além disso, os criadores podem escolher entre uma variedade de opções de formatação de legendas e reformular o conteúdo em clipes verticais. Uma vez que o Smart Split cria os clipes, os criadores podem selecionar qualquer vídeo para carregar diretamente em sua conta TikTok.

A AI Outline, por sua vez, é uma ferramenta movida por IA a qual permite gerar esboços estruturados de conteúdos referentes aos seus vídeos (como títulos e tags) — apenas digitando um prompt ou selecionando um tópico em alta no Creator Search Insights.

Disponível por ora apenas nos Estados Unidos e no Canadá, o recurso gera um esboço dividido em seis partes, permitindo que criadores aumentem ou diminuam o título, refinem o hook para deixar esses detalhes mais personalizados com a sua cara.

Mais grana na conta de criadores

Saindo um pouco do campo da IA, o TikTok também atualizou seu sistema de monetização por assinaturas para permitir que criadores ganhem até 90% da receita gerada por seus assinantes, desde que cumpram alguns requisitos.

Para ter direito a esse valor máximo, eles devem ter pelo menos 10 mil seguidores, precisam ter alcançado 100 mil visualizações no último mês e ter postado pelo menos 3 vídeos exclusivos para seus assinantes nos últimos 30 dias.

via Mashable