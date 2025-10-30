abxylute anuncia joystick magnético para iPhone inspirado no Game Boy

A abxylute apresentou recentemente o M4 Snap-On Mobile, novo controle compacto que se conecta magneticamente a smartphones compatíveis com MagSafe e Qi2, transformando-os em um console portátil. O acessório será lançado em campanha no Kickstarter no início de novembro, com preço inicial previsto em US$39 para os primeiros apoiadores.
O controle se destaca, segundo a empresa, pelo design ultraleve (55g) e formato magnético, que dispensa encaixes laterais e cabos. Diferente dos controles tradicionais, o acessório adota um layout que posiciona os botões abaixo da tela, lembrando o visual de portáteis clássicos como o Game Boy. Entre os comandos, estão um direcional (d-pad), botões ABXY no estilo da Nintendo, dois joysticks analógicos miniaturizados, botões de ombro e teclas de navegação.
Segundo a abxylute, o controle pode ser usado de duas formas: acoplado magneticamente ao telefone ou como um controle Bluetooth sem fio, compatível com iPhone, Android, PCs e Nintendo Switch. A bateria integrada promete entre 12 e 13 horas de uso contínuo.
O M4 Snap-On Mobile estará disponível nas cores cinza, preto translúcido e laranja, esta última inspirada no controle do GameCube. Ainda sem data de lançamento, o Kickstarter para apoiar — e adquirir — o controle já está disponível e promete detalhar versões e datas de envios nas próximas semanas,
via The Verge