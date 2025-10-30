Navegue

Apple avança em processo contra o leaker Jon Prosser; corréu admite ter “vazado” o iOS 26

Bruno S. Gentile
30/10/2025 • 18:14
Jon Prosser, do FTP

A disputa judicial entre a Apple e o leaker Jon Prosser teve novos desdobramentos após a divulgação da resposta oficial do corréu Michael Ramacciotti ao Tribunal do Distrito Norte da Califórnia. No documento, Ramacciotti admite ter exibido recursos inéditos do iOS 26 a Prosser durante uma chamada pelo FaceTime, utilizando um iPhone de desenvolvimento de um ex-funcionário da companhia.

Segundo o registro judicial, Ramacciotti afirma que a ligação ocorreu sem “qualquer acordo prévio de pagamento”, e que o valor de US$650 recebido de Prosser foi transferido após o fato, sem promessa anterior. Ele também nega ter rastreado o aparelho ou participado de qualquer “esquema coordenado” para obter segredos comerciais da Apple.

O corréu disse ainda que não percebeu a natureza sensível do software exibido, pois o próprio dono do aparelho já havia demonstrado os mesmos recursos semanas antes. Ele afirma não possuir mais gravações, capturas ou qualquer material vinculado à versão de testes do sistema.

Enquanto Ramacciotti formaliza a sua defesa, o processo contra Prosser segue em outra direção. O YouTuber não apresentou resposta formal dentro do prazo legal, levando a Justiça estadunidense a registrar o que chama de “default”, equivalente ao que representa a revelia 1Situação jurídica em que o réu, devidamente citado em um processo, não apresenta a sua defesa escrita ou não comparece à audiência no prazo legal. no nosso sistema judiciário.

A medida permite que a Apple avance, pedindo que o julgamento da ação ocorra mesmo que à revelia e abrindo portas para que o pedido de indenização por danos decorrentes da suposta divulgação de informações confidenciais seja feito.

Entenda o caso

A ação foi aberta em julho desse ano após a Apple acusar Prosser e Ramacciotti de acessar um iPhone de desenvolvimento interno vinculado ao ex-engenheiro Ethan Lipnik. O dispositivo continha uma versão preliminar do sistema operacional, e os réus teriam exibido e discutido seus recursos antes do lançamento oficial.

Nos vídeos publicados pelo canal Front Page Tech, Prosser mostrou elementos do que seria o novo design translúcido do iOS 26, mais tarde apresentado pela Apple como Liquid Glass, além das mudanças na interface e no app Câmera.

A companhia sustenta que os dois réus obtiveram e divulgaram segredos comerciais, violando acordos de confidencialidade e leis federais de proteção a propriedade intelectual. Ramacciotti, em contrapartida, afirma ser “um fã de longa data da Apple” que não tinha intenção de lucro, ao passo que também subestimou a confidencialidade das informações às quais teve acesso.

No dia 21 de outubro, após o registro de “default”, Prosser declarou estar “em comunicação ativa com a Apple desde o início do caso”. Entretanto, a afirmação encontra questionamentos com a recente ausência de resposta formal dentro do prazo legal americano.

A Apple mantém silêncio público sobre as declarações do leaker. No tribunal, seus advogados pedem indenização financeira e uma ordem de restrição permanente, que impediria os réus de divulgar ou reproduzir qualquer material obtido indevidamente.

O caso segue em tramitação no Tribunal Distrital do Norte da Califórnia, e ainda não há data marcada para audiência sobre o pedido de julgamento à revelia.

via The Verge, MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Situação jurídica em que o réu, devidamente citado em um processo, não apresenta a sua defesa escrita ou não comparece à audiência no prazo legal.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
