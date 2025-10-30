Navegue

Leitura de 1 minuto

Apple disponibiliza peças e kits de reparo para os iPhones 17/Air

Luiz Gustavo Ribeiro
30/10/2025 • 13:24
Divulgação/Apple

Pouco mais de um mês após o lançamento dos iPhones 17/Air, a Apple disponibilizou as peças e os kits com ferramentas de reparo para todos os novos aparelhos como parte do programa Self Service Repair, lançado em 2022.

Desse modo, usuários nos Estados Unidos e em países na Europa onde o serviço está disponível (o que inclui Portugal) podem iniciar o processo de reparo desses dispositivos por conta própria, sem ser necessário levá-los a uma assistência autorizada.

O reparo, é claro, deve ser feito conforme as orientações dos manuais de cada dispositivo, os quais estão disponíveis desde setembro (nas versões em inglês e também em português de Portugal, entre outros idiomas).

Pela Self Service Repair Store, consumidores têm à disposição peças para reparar a tela, a bateria, as câmeras, o chassi, os alto-falantes, a placa lógica, entre outros. A Apple também permite que os clientes aluguem um kit de ferramentas por sete dias, com preço de US$50 nos EUA ou 60,27€ na Europa.

via MacRumors

Luiz Gustavo Ribeiro
