ID 77099553 | Apple © Bennymarty | Dreamstime.com
Bandeiras dos Estados Unidos, da Califórnia e da Apple em 1 Infinite Loop (Cupertino)

Apple fecha o 4º trimestre fiscal de 2025 com receita recorde de US$102,5 bilhões

Rafael Fischmann
30/10/2025 • 17:31
Leitura de 2 minuto

Como esperado, a Apple acaba de revelar seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2025, finalizado em 27 de setembro passado.

Nesse período de três meses, a Apple faturou US$102,5 bilhões (+8%), com US$27,5 bilhões em lucro líquido (+86%) e US$1,85 em ganhos por ação diluída (+13%). Os números comparam-se, respectivamente, a US$94,9 bilhões, US$14,7 bilhões e US$0,97 no quarto trimestre fiscal de 2024.

Vale notar que, há um ano, o lucro líquido da Apple foi fortemente impactado por uma multa que ela recebeu e pagou na Europa (em vez de US$14,7 bilhões, deveria ter sido de US$29,5 bilhões). Isso explica, portanto, o salto maior do que o normal desta vez.

Eis os números por segmentos:

  • iPhone: US$49 bilhões (+6%)
  • Mac: US$8,7 bilhões (+13%)
  • iPad: US$7 bilhões (estável)
  • Vestíveis, Casa e Acessórios: US$9 bilhões (-0,5%)
  • Serviços: US$28,8 bilhões (+15%)

Como esse trimestre fechou o ano fiscal da Apple, temos também números gerais de 2025: o faturamento acumulado foi de US$416,2 bilhões (+6%), o lucro líquido foi de US$112 bilhões (+19,5%) e os ganhos por ação diluída fecharam em US$7,46 (+23%).

Tim Cook, diretor executivo (CEO) da Apple, deu a seguinte declaração:

Hoje, a Apple tem muito orgulho de relatar um recorde de receita no trimestre de setembro de US$102,5 bilhões, incluindo um recorde de receita no trimestre de setembro para o iPhone e um recorde histórico de receita para Serviços. Em setembro, ficamos entusiasmados em lançar nossa melhor linha de iPhones de todos os tempos, incluindo o iPhone 17, iPhone 17 Pro e Pro Max e iPhone Air. Além disso, lançamos os fantásticos AirPods Pro 3 e a nova linha Apple Watch. Quando combinados com os recém-anunciados MacBook Pro e iPad Pro com o poderoso chip M5, estamos entusiasmados em compartilhar nossa mais extraordinária linha de produtos à medida que nos aproximamos da temporada de férias.

Abaixo, a do diretor financeiro (CFO) Kevan Parekh:

Nossos resultados do trimestre de setembro coroaram um ano fiscal recorde, com receitas atingindo US$416 bilhões, bem como um crescimento de EPS de dois dígitos. E graças aos nossos níveis muito elevados de satisfação e fidelidade do cliente, a nossa base instalada de dispositivos ativos também atingiu um novo recorde histórico em todas as categorias de produtos e segmentos geográficos.

O conselho administrativo da Apple declarou um dividendo em dinheiro de US$0,26 por ação comum da companhia, pagável em 13 de novembro de 2025 a todos os acionistas registrados ao término dos negócios em 10 de novembro próximo.

A partir das 18h (pelo horário de Brasília), a Apple realizará uma conferência em áudio para falar desses números e responder perguntas da imprensa. Cobriremos, é claro, todos os destaques do que rolar por lá aqui no MacMagazine.

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 17 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
