Canva unifica a suíte Affinity em um só app gratuito após aquisição da Serif

Bruno S. Gentile
30/10/2025 • 18:00
Leitura de 2 minuto

A Affinity lançou uma nova versão da sua plataforma de design, agora totalmente gratuita e unificada. O aplicativo, disponível para macOS e Windows, reúne em um único ambiente as ferramentas de edição de imagem, design vetorial e layout, marcando o início de uma nova fase sob a gestão do Canva.

Batizado simplesmente de Affinity, o app substituiu os antigos apps Photo, Designer e Publisher, que deixam de ser vendidos separadamente. A empresa afirma que a mudança oferece uma experiência integrada e mais fluida, permitindo alternar entre as funções de vetor, pixel e layout sem trocar de app. O lançamento consolida o modelo free forever (sem custo e sem assinatura), tornando-o o software profissional de design mais acessível do mercado.

A nova interface foi desenhada para oferecer personalização total do espaço de trabalho, permitindo misturar ferramentas, reorganizar painéis e salvar diferentes configurações de acordo com cada projeto. Além disso, o motor gráfico do Affinity recebeu otimizações que garantem edições em tempo real, com suporte a milhares de camadas e zoom de até 10.000.000%, mantendo a performance mesmo em arquivos complexos.

O aplicativo introduz também o Canva AI Studio, que leva para dentro do Affinity os recursos de inteligência artificial da plataforma de criação. Entre eles, estão funções como Preenchimento Generativo (Generative Fill), Expansão e Edição Generativa (Expand & Edit) e Remover Fundo (Remove Background), voltadas à automação de tarefas e ao aprimoramento de imagens.

O Canva destaca que essas ferramentas são opcionais e desenvolvidas com foco em privacidade, assegurando que o trabalho dos usuários não é usado para treinar modelos de IA.

A Affinity reforça que sua filosofia de oferecer ferramentas de nível profissional sem restrições permanece inalterada. Segundo o Canva, o novo Affinity foi desenvolvido em colaboração com a comunidade criativa da plataforma e orientado por profissionais de design que participaram diretamente da reformulação da suíte.

A versão para iPad está prevista para chegar em 2026, enquanto os usuários atuais das versões anteriores poderão continuar utilizando seus apps até lá. O novo Affinity pode ser baixado gratuitamente por meio de uma conta Canva, sem necessidade de assinatura paga.

via The Verge

Bruno S. Gentile
