Como escolher os indicadores que aparecem no app Câmera

Com a chegada do iOS 26, a Apple repaginou o aplicativo Câmera (Camera), deixando-o mais simplificado. Além disso, há agora a possibilidade de personalizar e escolher quais indicadores aparecerão no canto superior da tela.

Publicidade

Como o nome deixa claro, eles indicam algumas funções das lentes, como o flash, as Live Photos e o modo Ação (se estiver usando a gravação de vídeos).

A seguir, veja como habilitar ou desabilitar esses indicadores! 📸

Abra os Ajustes (Settings); Toque em “Câmera”; Selecione “Indicadores”; Marque ou desmarque as opções desejadas.

Bacana, né? 😊