Como escolher os indicadores que aparecem no app Câmera

Com a chegada do iOS 26, a Apple repaginou o aplicativo Câmera (Camera), deixando-o mais simplificado. Além disso, há agora a possibilidade de personalizar e escolher quais indicadores aparecerão no canto superior da tela.
Como o nome deixa claro, eles indicam algumas funções das lentes, como o flash, as Live Photos e o modo Ação (se estiver usando a gravação de vídeos).
A seguir, veja como habilitar ou desabilitar esses indicadores! 📸
- Abra os Ajustes (Settings);
- Toque em “Câmera”;
- Selecione “Indicadores”;
- Marque ou desmarque as opções desejadas.
Bacana, né? 😊