Divulgação/Apple

Como escolher os indicadores que aparecem no app Câmera

Pedro Henrique Nunes
30/10/2025 • 08:00
Leitura de 1 minuto

Com a chegada do iOS 26, a Apple repaginou o aplicativo Câmera (Camera), deixando-o mais simplificado. Além disso, há agora a possibilidade de personalizar e escolher quais indicadores aparecerão no canto superior da tela.

Como o nome deixa claro, eles indicam algumas funções das lentes, como o flash, as Live Photos e o modo Ação (se estiver usando a gravação de vídeos).

A seguir, veja como habilitar ou desabilitar esses indicadores! 📸

  1. Abra os Ajustes (Settings);
  2. Toque em “Câmera”;
  3. Selecione “Indicadores”;
  4. Marque ou desmarque as opções desejadas.

Bacana, né? 😊

Pedro Henrique Nunes
