Foto de Samuel Angor na Unsplash
Controle da Câmera no iPhone

Como personalizar e reordenar as opções do Controle da Câmera de iPhones

Pedro Henrique Nunes
30/10/2025 • 07:00
O Controle da Câmera (Camera Control) chegou junto com a linha iPhone 16. De lá para cá, o recurso não ficou tão popular quanto a Apple imaginava. Mas, apesar disso, ele agiliza e otimiza o uso do aplicativo Câmera (Camera) para algumas pessoas, possibilitando acessar os controles facilmente usando a superfície do botão.

Com a liberação do iOS 26, agora podemos personalizar ainda mais o Controle da Câmera, escolhendo quais ajustes ficarão disponíveis na folha de ajustes e alterar a ordem na qual eles aparecem.

Veja como é simples fazer isso! 📸

YouTube video
  1. Abra os Ajustes (Settings);
  2. Selecione “Câmera”;
  3. Logo no começo, toque em “Controle da Câmera” (seção “Ajustes do Sistema”);
  4. Na seção “Controles”, ative a opção “Ajustes da Câmera”;
  5. Toque em “Personalizar”;
  6. Faça as alterações desejadas, como manter apenas os controles que mais usa e alterar a ordem deles.
Personalizar o Controle da Câmera

Legal, né?

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
