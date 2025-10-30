Como personalizar e reordenar as opções do Controle da Câmera de iPhones

O Controle da Câmera (Camera Control) chegou junto com a linha iPhone 16. De lá para cá, o recurso não ficou tão popular quanto a Apple imaginava. Mas, apesar disso, ele agiliza e otimiza o uso do aplicativo Câmera (Camera) para algumas pessoas, possibilitando acessar os controles facilmente usando a superfície do botão.
Com a liberação do iOS 26, agora podemos personalizar ainda mais o Controle da Câmera, escolhendo quais ajustes ficarão disponíveis na folha de ajustes e alterar a ordem na qual eles aparecem.
Veja como é simples fazer isso! 📸
- Abra os Ajustes (Settings);
- Selecione “Câmera”;
- Logo no começo, toque em “Controle da Câmera” (seção “Ajustes do Sistema”);
- Na seção “Controles”, ative a opção “Ajustes da Câmera”;
- Toque em “Personalizar”;
- Faça as alterações desejadas, como manter apenas os controles que mais usa e alterar a ordem deles.
Legal, né?
