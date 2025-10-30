Navegue

AirPods Pro em mãos sobre fundo amarelo

Como usar os AirPods como botão de câmera (para fotos e vídeos) do iPhone

Pedro Henrique Nunes
30/10/2025 • 07:30
Leitura de 2 minuto

A haste dos AirPods pode servir para você pular/retroceder faixas, aumentar ou diminuir o volume e pausar o que está sendo reproduzido.

Com a chegada do iOS 26, a Apple está expandindo isso com uma função que permite capturar uma foto ou começar a gravar um vídeo no smartphone usando apenas os seus fones — sem precisar recorrer ao botão do app ou a um Apple Watch, por exemplo.

Veja como habilitar e usar isso! 📸

Compatibilidade

Segundo a Apple, todos os AirPods equipados com o chip H2 suportam tal função, ou seja:

  • AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído)
  • AirPods Pro 2
  • AirPods Pro 3

Os AirPods Max — que custam US$550 (ou R$6.590 no Brasil) — não suportam isso, por ainda terem o chip H1.

Como ativar

Antes de mais nada, certifique-se que o iPhone está rodando o iOS 26 e os AirPods estão com a última versão do firmware instalada.

  1. Com os AirPods conectados ao seu iPhone, abra os Ajustes.
  2. Toque no nome deles (na parte superior).
  3. Na seção “Controle da Câmera”, selecione “Controle Remoto da Câmera”.
  4. Escolha entre “Desativado”, “Pressionar Uma Vez” ou “Mantenha Pressionado”.

A Apple informa que, ao usar os AirPods para as ações da câmera e selecionar “Pressionar Uma Vez”, os gestos de controle de mídia não estarão disponíveis; se você selecionar “Mantenha Pressionado” , o modo de audição e os gestos da Siri não poderão ser usados.

Basta seguir a opção escolhida para capturar uma foto ou iniciar/finalizar a gravação de um vídeo no iPhone.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
