Como usar os AirPods como botão de câmera (para fotos e vídeos) do iPhone

A haste dos AirPods pode servir para você pular/retroceder faixas, aumentar ou diminuir o volume e pausar o que está sendo reproduzido.
Com a chegada do iOS 26, a Apple está expandindo isso com uma função que permite capturar uma foto ou começar a gravar um vídeo no smartphone usando apenas os seus fones — sem precisar recorrer ao botão do app ou a um Apple Watch, por exemplo.
Veja como habilitar e usar isso! 📸
Compatibilidade
Segundo a Apple, todos os AirPods equipados com o chip H2 suportam tal função, ou seja:
- AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído)
- AirPods Pro 2
- AirPods Pro 3
Os AirPods Max — que custam US$550 (ou R$6.590 no Brasil) — não suportam isso, por ainda terem o chip H1.
Como ativar
Antes de mais nada, certifique-se que o iPhone está rodando o iOS 26 e os AirPods estão com a última versão do firmware instalada.
- Com os AirPods conectados ao seu iPhone, abra os Ajustes.
- Toque no nome deles (na parte superior).
- Na seção “Controle da Câmera”, selecione “Controle Remoto da Câmera”.
- Escolha entre “Desativado”, “Pressionar Uma Vez” ou “Mantenha Pressionado”.
A Apple informa que, ao usar os AirPods para as ações da câmera e selecionar “Pressionar Uma Vez”, os gestos de controle de mídia não estarão disponíveis; se você selecionar “Mantenha Pressionado” , o modo de audição e os gestos da Siri não poderão ser usados.
Basta seguir a opção escolhida para capturar uma foto ou iniciar/finalizar a gravação de um vídeo no iPhone.
