EUA reduz tarifas que afetam produtos da Apple após acordo com a China

Bruno Cardoso
30/10/2025 • 10:32
No início do ano, cobrimos de forma bem extensiva as diversas tarifas impostas pelos Estados Unidos à China, bem como as retaliações da potência asiática — imbróglio que, como bem sabemos, tem afetado grandemente empresas como a Apple, que produz boa parte dos seus produtos em território chinês.

Pois bem, como relatado pelo The New York Times, teremos, agora, uma trégua, com os presidentes Donald Trump e Xi Jinping concordando em reduzir essas taxas, as quais chegaram a passar da marca dos 100%. Esse acordo se deu durante um encontro entre os dois na cidade de Busan, na Coreia do Sul.

Do lado estadunidense, Trump concordou em reduzir pela metade a chamada “tarifa de fentanil”, imposta no início do ano sob a justificativa de que a China teria falhado em prevenir que substâncias usadas na produção de opioides entrassem nos EUA. Com efeito imediato, essa medida reduziu as tarifas gerais sobre produtos chineses de algo em torno de 55% para aproximadamente 45%.

O presidente chinês, por sua vez, concordou em retomar a compra de soja dos EUA, além de manter o fluxo de exportação de terras raras — grupo de 17 metais essenciais para as indústrias tecnológica e militar. A ameaça de restrições para a exportação de terras raras, inclusive, foi o que reacendeu essa guerra comercial no último mês.

Quanto ao conjunto de tarifas recíprocas (aquelas que chegaram a somar mais de 100%), tanto Trump quanto Jinping concordaram em adiá-las em mais um ano — lembrando que elas já foram adiadas algumas vezes, com a última trégua tendo sido anunciada em agosto. Antes desse último encontro entre os dois, a expectativa é que elas voltassem a valer em 10 de novembro.

Essa notícia deverá ser um alívio e tanto para a Apple, que até agora tem absorvido o impacto das tarifas em sua receita. Embora a empresa tenha feito altos investimentos para diminuir sua dependência na China, as tarifas teriam custado algo em torno de US$900 milhões para a empresa só no segundo trimestre deste ano, com a previsão de custos maiores no futuro.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
