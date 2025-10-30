Navegue

“Jess & Pearl”: Apple TV terá filme estrelado por Paige Bueckers, atleta da WNBA

Luiz Gustavo Ribeiro
30/10/2025
A jogadora de basquete americana Paige Bueckers debutará nas telonas como a estrela de um novo filme do Apple TV, chamado “Jess & Pearl”. A produção, segundo o Deadline, é baseada em uma ideia original do roteirista Zahir McGhee.

Uma das jogadoras mais premiadas do basquete universitário, Bueckers ajudou a levar o UConn Huskies — time de basquete feminino da Universidade de Connecticut — à 1ª Divisão do Campeonato de Basquete Feminino da NCAA em 2025. Recentemente, ela foi nomeada Novata do Ano pela Women’s National Basketball Association (WNBA) — equivalente feminino da National Basketball Association (NBA) — e também foi incluída na lista TIME100 Next de 2025.

Ambientado no mundo do basquete feminino, o filme acompanhará duas jogadoras prodígio que criam um laço extraordinário como companheiras de equipe, até que a fama, a competição e o implacável mundo dos negócios do esporte universitário ameacem transformar sua amizade em uma rivalidade épica.

A produção do filme ficará por conta de David Bernad, por meio de sua produtora Middle Child Pictures, juntamente a Lindsay Kagawa Colas e Tommy Alter, da Wasserman. Bueckers será produtora executiva.

A Apple ainda não oficializou o longa, então não há mais informações sobre a produção até o momento.

O Apple TV está disponível no aplicativo Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de 7 dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha 3 meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

