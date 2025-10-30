Leilão da Receita Federal em Brasília tem lote com mais de 300 iPhones

O edital de um novo leilão da Receita Federal em Brasília (DF) com produtos apreendidos já está no ar — o qual possui, ao todo, oito lotes, sendo que quatro deles contêm produtos da Apple.

Como sempre ressaltamos, os itens leiloados não têm garantia, podem estar usados, sem acessórios originais, com avarias ou defeitos — informações que costumam ser especificadas no edital.

Confira os lotes com produtos da Apple:

Lote Produto(s) da Apple Lance mínimo 3 150x iPhone 11 de 128GB

191x iPhone 13 de 128GB R$230.000 4 22x iPhone 13 de 128GB R$104.000 5 5x iPhone 11 de 64GB

2x iPhone 11 de 128GB

4x iPhone 13 de 128GB

4x iPhone (modelo não especificado) R$130.000 8 2x iPhone 11 de 64GB

12x iPhone 11 de 128GB

13x iPhone 13 de 128GB

1x iPhone 13 de 256GB

53x iPhone (modelo não especificado) R$190.000

Como participar?

Para participar, é necessário seguir um processo totalmente digital. Os interessados em adquirir os itens em leilão devem possuir um CPF válido e um certificado digital válido, obtido através do acesso ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Este certificado será essencial para acessar o site corretamente e participar ativamente do evento. Os lotes estão abertos somente para pessoas jurídicas.

As propostas poderão ser enviadas para análise a partir das 8h do dia 25 de novembro e serão encerradas às 21h do dia 1º de dezembro. As selecionadas poderão participar do pregão online, programado para ocorrer no dia 2/12, às 10h30.

Cabe destacar que a Receita Federal não realiza entregas, então é necessário retirar os produtos pessoalmente no local indicado em caso de arremate.

Para mais informações, basta acessar essa página.