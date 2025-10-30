Navegue

Leitura de 1 minuto

O 4º trimestre fiscal de 2025 da Apple em gráficos

Eduardo Marques
30/10/2025 • 17:41
ID 301579914 | Stock © Olan Dah | Dreamstime.com
Anotação em um papel com Q4 (referência ao trimestre do ano) com diversos papéis com gráficos em cima de uma mesa

A Apple revelou hoje seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2025, finalizado em 27 de setembro.

A companhia divulgou um faturamento de US$102,5 bilhões (+8%), com US$27,5 bilhões em lucro líquido (+86%) e US$1,85 em ganhos por ação diluída (+13%). Os números comparam-se, respectivamente, a US$94,9 bilhões, US$14,7 bilhões 1Se excluíssemos o impacto da multa recebida na Europa, seria de US$29,5 bilhões. e US$0,97 no quarto trimestre fiscal de 2024.

Que tal dar uma olhada nesses números de uma outra forma? Os gráficos abaixo nos dão uma ideia dos negócios da Maçã nas diversas regiões do mundo, bem como o desempenho de cada um dos seus principais segmentos de produtos/serviços.

Veremos como o mercado receberá os novos números, que aparentemente foram bons!

Notas de rodapé

Eduardo Marques
