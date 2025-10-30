O 4º trimestre fiscal de 2025 da Apple em gráficos

A Apple revelou hoje seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2025, finalizado em 27 de setembro.

A companhia divulgou um faturamento de US$102,5 bilhões (+8%), com US$27,5 bilhões em lucro líquido (+86%) e US$1,85 em ganhos por ação diluída (+13%). Os números comparam-se, respectivamente, a US$94,9 bilhões, US$14,7 bilhões e US$0,97 no quarto trimestre fiscal de 2024.

Que tal dar uma olhada nesses números de uma outra forma? Os gráficos abaixo nos dão uma ideia dos negócios da Maçã nas diversas regiões do mundo, bem como o desempenho de cada um dos seus principais segmentos de produtos/serviços.

Veremos como o mercado receberá os novos números, que aparentemente foram bons!