Captura de tela/iFixit
Sem mudanças significativas, iPad Pro de 13″ (M5) é desmontado pela iFixit

Bruno Cardoso
30/10/2025 • 13:34
Depois de liberar o vídeo de desmonte do MacBook Pro de 14 polegadas (M5), a firma de reparos iFixit publicou hoje o teardown do iPad Pro de 13″ (M5), o qual seguiu um roteiro bastante parecido com o do laptop.

Assim como o novo MacBook Pro, o iPad Pro mais recente não ganhou novidades de design, o que fez seu processo de desmonte ser bastante parecido com o do modelo anterior.

De acordo com a iFixit, o tablet continua sendo um dos dispositivos da Apple mais difíceis de serem reparados, o que se dá em grande parte por conta de sua espessura, que consegue ser ainda menor que a do badalado iPhone Air.

Para acessar as entranhas do iPad, continua sendo necessário descolar a tela do chassi do tablet, o que é um processo extremamente delicado, já que o menor deslize pode resultar em uma tela rachada ou até mesmo em um cabo flex rompido.

Com o display devidamente removido, é possível notar as baterias do tablet, que seguem vindo com uma capacidade 38,99Wh. Para removê-las, no entanto, é necessário desconectar o cabo flex do microfone antes de partir para as abas que auxiliam na remoção das células.

Os destaques ficam para o módulo da câmera e para o conector USB-C, que continuam sendo bastante acessíveis para reparos. O módulo da câmera é pouco mais chatinho de ser removido, mas não fica muito longe nesse aspecto.

Avanços existem

Apesar da falta de avanços no hardware, o iPad Pro de 13″ (M5) ganhou uma nota 5 (em uma escala que vai até 10) em matéria de reparabilidade — a maior já conferida pela iFixit a um tablet da Apple.

Isso se deu, segundo a firma, pois a companhia finalmente incluiu os seus tablets no programa Self Service Repair do ano passado para cá, dando a usuários acesso a peças originais e ferramentas de reparo certificadas. A empresa também compartilhou manuais de reparo oficiais, facilitando (e muito) o trabalho de assistências técnicas.

Vejamos, agora, se a próxima geração do iPad Pro introduzirá avanços mais substanciais nesse quesito.

Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
