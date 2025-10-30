Navegue

Threads agora oferece mais controles sobre respostas em posts

Luiz Gustavo Ribeiro
30/10/2025 • 15:04

O Threads disponibilizou hoje duas novas ferramentas que dão mais controle sobre as respostas em posts, permitindo que os usuários mantenham as conversas civilizadas, respeitosas e dentro do assunto.

A primeira delas é a aprovação de respostas, que permitirá monitorar e selecionar individualmente quais replies aparecerão publicamente em suas postagens antes que qualquer outra pessoa as veja. Os usuários verão uma lista de respostas pendentes e poderão torná-las públicas usando os botões “Aprovar” e “Ignorar” para cada uma.

Para economizar tempo, caso todas as respostas possam ser permitidas (ou não), toda a lista de pendentes poderá ser aprovada ou ignorada de uma só vez.

O Threads também está adicionando duas novas maneiras de filtrar respostas na aba “Atividade”: seja visualizar apenas as respostas de pessoas que lhe seguem ou as respostas que incluem menções.

As novas ferramentas foram lançadas após outros recursos do Threads introduzidos recentemente, incluindo “posts fantasmas” que são arquivados automaticamente após 24 horas, chats em grupo e posts mais longos com até 10 mil caracteres.

via TechCrunch

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
