Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Tim Cook reforça “nova Siri” para 2026 e prevê receita recorde no próximo trimestre fiscal

Luiz Gustavo Ribeiro
30/10/2025 • 19:17
Divulgação/Apple

Logo após a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal da Apple, o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da companhia, Tim Cook, disse em entrevista à CNBC que a empresa mantém a previsão de lançar a “nova Siri”, mais personalizada, no próximo ano — possivelmente como parte do iOS 26.4.

Publicidade

O executivo também disse à Reuters que a Apple está “fazendo um bom progresso” no desenvolvimento das melhorias da assistente virtual — reforçando o que ele já havia apontado na divulgação dos resultados do trimestre fiscal passado.

Posts relacionados

Ainda de acordo com ele, mais integrações de IA “estão a caminho”, corroborando rumores de que a Apple estava em negociações para integrar novos chatbots à Apple Intelligence além do ChatGPT.

Previsão sobre receita no fim de 2025

Cook forneceu, ainda, uma rara previsão sobre o desempenho da Apple para o atual trimestre (o primeiro trimestre fiscal de 2026 da companhia), que abrange o período de festas de fim de ano. Segundo ele, a Maçã poderá estabelecer um novo recorde histórico de receita — em parte graças à demanda pelos iPhones 17/Air.

Publicidade

Esperamos que a receita total da empresa cresça de 10% a 12% em relação ao ano anterior, que a receita do iPhone cresça dois dígitos em relação ao ano anterior e que isso faça do trimestre de dezembro o melhor da história da empresa.

Cook prosseguiu dizendo que a Apple recebeu uma “resposta tremenda” à linha iPhone 17, apesar das restrições de fornecimento para alguns modelos e também para certos aparelhos da linha iPhone 16 antes do lançamento dos novos dispositivos.

Não obstante, o executivo disse que a companhia está entrando na temporada de festas de fim de ano com uma “linha verdadeiramente notável que inclui o maior salto de todos os tempos para o iPhone”.

Nada de novos Macs?

Ao passo que os iPhones estão em alta, a empresa prevê que o trimestre atual será um período difícil para o Mac. Isso se deve ao fato de a Apple ter lançado apenas um novo modelo, o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5 — enquanto que, no mesmo período ano passado, a companhia havia atualizado o iMac, o MacBook Pro e o Mac mini com o chip M4.

Publicidade

Posts relacionados

Isso também indica que a Apple não tem planos para novos lançamentos de Macs até o final deste ano — já que, caso houvesse algum lançamento, os prospectos poderiam ser positivos para o trimestre.

iPhone 17 Pro Max

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
R$ 12.498,84

iPhone 17 Pro

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512G ou 1TB
R$ 11.498,88

iPhone Air

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto espacial
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
R$ 10.498,92

iPhone 17

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
R$ 7.998,84

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Chief executive officer, ou diretor executivo.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Leilão da Receita Federal em Brasília tem lote com mais de 300 iPhones
Posts relacionados