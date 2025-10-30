Tim Cook reforça “nova Siri” para 2026 e prevê receita recorde no próximo trimestre fiscal

Logo após a divulgação dos resultados do quarto trimestre fiscal da Apple, o CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da companhia, Tim Cook, disse em entrevista à CNBC que a empresa mantém a previsão de lançar a “nova Siri”, mais personalizada, no próximo ano — possivelmente como parte do iOS 26.4.
O executivo também disse à Reuters que a Apple está “fazendo um bom progresso” no desenvolvimento das melhorias da assistente virtual — reforçando o que ele já havia apontado na divulgação dos resultados do trimestre fiscal passado.
Ainda de acordo com ele, mais integrações de IA “estão a caminho”, corroborando rumores de que a Apple estava em negociações para integrar novos chatbots à Apple Intelligence além do ChatGPT.
Previsão sobre receita no fim de 2025
Cook forneceu, ainda, uma rara previsão sobre o desempenho da Apple para o atual trimestre (o primeiro trimestre fiscal de 2026 da companhia), que abrange o período de festas de fim de ano. Segundo ele, a Maçã poderá estabelecer um novo recorde histórico de receita — em parte graças à demanda pelos iPhones 17/Air.
Esperamos que a receita total da empresa cresça de 10% a 12% em relação ao ano anterior, que a receita do iPhone cresça dois dígitos em relação ao ano anterior e que isso faça do trimestre de dezembro o melhor da história da empresa.
Cook prosseguiu dizendo que a Apple recebeu uma “resposta tremenda” à linha iPhone 17, apesar das restrições de fornecimento para alguns modelos e também para certos aparelhos da linha iPhone 16 antes do lançamento dos novos dispositivos.
Não obstante, o executivo disse que a companhia está entrando na temporada de festas de fim de ano com uma “linha verdadeiramente notável que inclui o maior salto de todos os tempos para o iPhone”.
Nada de novos Macs?
Ao passo que os iPhones estão em alta, a empresa prevê que o trimestre atual será um período difícil para o Mac. Isso se deve ao fato de a Apple ter lançado apenas um novo modelo, o MacBook Pro de 14 polegadas com o chip M5 — enquanto que, no mesmo período ano passado, a companhia havia atualizado o iMac, o MacBook Pro e o Mac mini com o chip M4.
Isso também indica que a Apple não tem planos para novos lançamentos de Macs até o final deste ano — já que, caso houvesse algum lançamento, os prospectos poderiam ser positivos para o trimestre.
Notas de rodapé
- 1Chief executive officer, ou diretor executivo.