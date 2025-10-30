Vendas de iPhones usados subiram 142% após lançamento da linha 17/Air

Um novo levantamento da OLX aponta que as vendas de iPhones usados tiveram um crescimento de 142% nos 30 dias após o lançamento dos iPhones 17/Air — em relação ao mês anterior à chegada dos novos aparelhos.
Além do período supracitado, o estudo também levou em conta as quatro gerações que antecederam os iPhones 17 — ou seja, a partir dos iPhones 13, cujo modelo “padrão” foi exatamente o mais vendido, com 22,13% de participação. O Top 3 é completado pelo iPhone 13 Pro Max (9,96%) e pelo iPhone 14 Pro Max (9,34%).
Além de liderar as vendas, o iPhone 13 também foi o modelo mais procurado (com 18,83% de participação) e anunciado (19,17%) entre 19 de setembro e 19 de outubro. Nesses casos, ele foi seguido pelos iPhones 14 Pro Max (10,69%) e 15 Pro Max (9,49%) entre os mais procurados e pelos iPhones 14 (10,03%) e 15 (9,61%) na lista dos mais anunciados.
A plataforma também analisou o preço médio de alguns dos modelos mais caros anunciados e constatou uma economia de cerca de R$2.194 por aparelho. No caso do iPhone 16 Pro Max (disponível somente em revendedoras e varejistas), o usado chega a custar 30,19% menos do que um novo.
Por falar no iPhone 16 Pro Max, ele foi o modelo que teve o maior índice de crescimento nas vendas após o lançamento dos novos iPhones, com um aumento de surpreendentes 197,66%.
Negociar um celular usado pode ser uma ótima opção, mas é sempre importante se manter atento e evitar dores de cabeça com golpes online — principalmente considerando que os iPhones são os aparelhos mais visados por golpistas.
