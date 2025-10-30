Navegue

WhatsApp agora permite usar Chaves-senha para proteger backups de conversas

Bruno Cardoso
30/10/2025 • 11:33
A partir de hoje, será possível utilizar Chaves-senha (Passkeys) para proteger os backups criptografados do WhatsApp, de acordo com um comunicado à imprensa publicado pela Meta há pouco.

Com essa mudança, usuários não precisarão mais memorizar uma senha ou anotar uma chave criptográfica de 64 dígitos para ter acesso aos seus dados, tornando tudo mais prático e seguro.

As Chaves-senha, para quem ainda não está familiarizado com esse conceito, substituem as senhas tradicionais por tokens públicos criptografados que são sincronizados entre todos os seus dispositivos, permitindo que você use apenas o sensor biométrico do seu aparelho (no caso dos produtos da Apple, o Touch ID ou o Face ID) para realizar a autenticação.

O WhatsApp, vale lembrar, já permite que usuários escolham as passkeys para fazer login em suas contas desde abril do ano passado, reduzindo as chances de phishing.

Para usar esse novo método de autenticação com os seus backups, basta ir até Configurações » Conversas » Backup de conversas » Backup criptografado de ponta a ponta e ativar o recurso. Segundo a Meta, a novidade será liberada de forma gradual ao longo dos próximos meses.

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
