WhatsApp finalmente ganhará um app dedicado para o Apple Watch!

Até agora, o WhatsApp nunca ofereceu um aplicativo dedicado para o Apple Watch — o que era algo bastante solicitado pelos usuários.

Publicidade

Para a felicidade dessas pessoas, o mensageiro finalmente está testando um aplicativo próprio para o smartwatch da Maçã, conforme divulgado pelo WABetaInfo. Com o app, os usuários podem interagir rapidamente com mensagens recebidas, visualizar mídias e responder sem precisar desbloquear o iPhone.

O novo aplicativo está disponível após a instalação da versão 25.32.10.71 do WhatsApp beta para iOS. Naturalmente, também é preciso ter um Apple Watch emparelhado com o iPhone para isso funcionar.

Mesmo nessa primeira versão de testes, os usuários verão um gerenciamento de notificações aprimorado, bem como a visualização de mensagens e reações. O aplicativo se integra de forma mais fluida à interface do Apple Watch.

WhatsApp has finally released a watchOS app!



(Currently available for WhatsApp for iOS beta testers) pic.twitter.com/4zEpwNMSis — Aaron (@aaronp613) October 30, 2025 O WhatsApp finalmente lançou um aplicativo para watchOS!

(Atualmente disponível para testadores beta do WhatsApp para iOS)

Contudo, ainda não se trata de um aplicativo totalmente independente, já que ele ainda dependerá da conexão do seu telefone para receber novas notificações. De qualquer forma, isso representa um primeiro passo importante para tornar o WhatsApp mais acessível no Watch.

Como dito, o novo app está em fase de testes e ainda não há informações sobre quando ele será disponibilizado para todos.