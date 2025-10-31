Adobe exibe projetos de recursos com IA para edição de imagens e vídeos

Além de anunciar algumas novidades para seu ecossistema de apps de edição, a Adobe também demonstrou, durante sua conferência anual MAX, um punhado de ferramentas experimentais de IA em que está trabalhando, as quais oferecem novas maneiras de editar fotos, vídeos e áudio.

Esses experimentos, chamados de “sneaks”, incluem ferramentas que manipulam conteúdos específicos ou mesmo trechos completos de um projeto. Vamos conferir alguns deles abaixo.

Project Surface Swap

Na ponta das imagens, alguns destaques incluem o Project Surface Swap, que permite alterar instantaneamente a superfície de objetos enquanto mantém a iluminação e a perspectiva intactas.

Project Light Touch

Outra ferramenta é o Project Light Touch, que usa IA generativa para remodelar fontes de luz em fotos. Ele pode alterar a direção da iluminação, fazendo com que os cômodos pareçam iluminados por lâmpadas que não estavam acesas na imagem original. A cor dessas fontes de luz manipuladas também pode ser ajustada, permitindo alterar a temperatura da cor ou criar efeitos vibrantes semelhantes ao RGB .

Project Frame Forward

Entre os recursos de vídeo, o Project Frame Forward é um dos mais impressionantes, permitindo que editores adicionem ou removam qualquer coisa da filmagem sem usar máscaras. Em vez disso, o Frame Forward identifica e remove um determinado objeto do primeiro quadro de um vídeo e, em seguida, substitui-o por um fundo com aparência natural. Essa remoção é aplicada automaticamente a todo o vídeo, com apenas alguns cliques.

Além de remover, também é possível inserir objetos no quadro do vídeo desenhando onde eles devem ser colocados e descrevendo o que adicionar com instruções de IA. Essas alterações serão aplicadas, da mesma forma, a todo o vídeo.

Project Clean Take

O Project Clean Take é uma ferramenta de edição que pode alterar a pronúncia da fala usando comandos de IA, eliminando a necessidade de regravar clipes de vídeo ou áudio. Os usuários podem alterar a entonação ou a emoção da voz de alguém ou substituir palavras completamente, preservando as características da voz original do falante. O recurso também pode separar automaticamente os ruídos de fundo em fontes individuais, permitindo ajustar ou silenciar sons específicos, preservando a qualidade geral do áudio e melhorando a clareza da voz.

Como dito, essas novidades tratam-se de projetos por enquanto e não estão disponíveis para uso público — não há nem mesmo a garantia de que serão liberados nas versões oficiais dos softwares da Adobe.

Você pode conferir mais detalhes sobre cada uma dessas (e outras) funções no blog da Adobe.

