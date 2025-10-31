Apple fará doação para apoiar vítimas do furacão Melissa no Caribe

A Apple anunciou que fará uma doação para apoiar os esforços de socorro às vítimas do furacão Melissa, que deixou rastro de destruição em países do Caribe nesta semana.

Publicidade

O comunicado foi feito no X pelo CEO Tim Cook, que expressou solidariedade às populações locais.

Our hearts go out to all of those impacted by the destruction of Hurricane Melissa. Apple will be making a donation to help with relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) October 31, 2025 Nossos corações estão com todos os afetados pela destruição causada pelo furacão Melissa.

A Apple fará uma doação para ajudar nos esforços de socorro no local.

O furacão Melissa atingiu a Jamaica na noite da última terça-feira (28/10) como uma tempestade de categoria 5, a mais alta da escala Saffir-Simpson, com ventos de até 295km/h.

Foi o furação mais forte já registrado no país, provocando danos ultra severos principalmente na região oeste da ilha. Cidades inteiras, como Black River e Santa Cruz, foram praticamente arrasadas, com mais de 90% das casas destruídas ou destelhadas e três quartos da ilha sem energia elétrica.

Em seguida, o furacão avançou sobre o Haiti e Cuba, causando enchentes, deslizamentos de terra e cortes generalizados de energia e comunicações.

Publicidade

No Haiti, dezenas de pessoas morreram após o transbordamento de rios e o colapso de moradias em áreas de montanha. Em Cuba, o governo evacuou mais de 700 mil pessoas em províncias do leste, onde as fortes chuvas e os ventos derrubaram plantações e afetaram templos históricos, como a Basílica de Nossa Senhora da Caridade (em Santiago de Cuba).

Governos locais e organizações internacionais mobilizaram equipes de resgate para levar água, alimentos, medicamentos e abrigos às comunidades isoladas. O transporte aéreo foi restabelecido parcialmente em Kingston, capital jamaicana, e comboios humanitários tentam chegar às regiões ainda inacessíveis por terra.

Publicidade

Com a iniciativa, a Apple mantém seu histórico de apoios a ações humanitárias em desastres naturais, como já fez após furações, terremotos, incêndios de grandes proporções, etc. A companhia, porém, não revelou o valor da contribuição e nem as entidades parceiras que receberão o repasse.

O furacão Melissa agora é um dos eventos climáticos mais devastadores já registrados no Caribe, local historicamente vulnerável a fenômenos extremos impulsionados pelas mudanças climáticas.

via CNN