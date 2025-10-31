Navegue

Apple já teria começado a estocar componentes do iPhone dobrável

Bruno Cardoso
31/10/2025 • 13:12
iClarified
Representação do iPhone dobrável

A Apple teria dado mais um passo importante em direção ao lançamento do aguardado “iPhone Fold”, cujo anúncio é esperado para o final do ano que vem, quando também deveremos ver os “iPhones 18” chegarem ao mercado.

De acordo com o leaker Fixed Focus Digital, a empresa começou a estocar componentes do seu vindouro dobrável recentemente, o que indica que ele já entrou (ou está em via de entrar) na fase de pré-produção.

O leaker não disse exatamente quais componentes estão sendo estocados, mas deixou claro que o lançamento do iPhone dobrável “está cada vez mais perto”. Nos últimos meses, muito tem se falado, por exemplo, da tela e da dobradiça desse aparelho, que deverão ser de longe as peças mais críticas.

De acordo com os rumores, o “iPhone Fold” terá mais ou menos o tamanho de um iPad mini quando aberto e seguirá o formato de um “livro”, tal qual o Galaxy Z Fold7, da Samsung. Um dos seus grandes chamarizes deverá ser justamente a tela interna que, ao que tudo indica, será uma das primeiras a não contar com qualquer tipo de vinco.

Quando fechado, esse dispositivo deverá ser bastante similar a um iPhone tradicional, contando com uma tela OLED 1Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico. (a mesma tecnologia da tela interna) de 5,5 polegadas. Há quem diga, inclusive, que ele herdará a espessura diminuta do iPhone Air, o recém-lançado smartphone ultrafino do Apple.

E por falar no iPhone Air, rumores dão conta de que, assim como o ultrafino, o “iPhone Fold” também contará com uma estrutura de titânio, mas sem abandonar o alumínio completamente. Ao contrário do novíssimo smartphone da Maçã, no entanto, o dobrável deverá vir com Touch ID, e não com Face ID como sua única tecnologia de autenticação biométrica.

Ansiosos? 👀

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Organic light-emitting diode, ou diodo emissor de luz orgânico.

Bruno Cardoso
