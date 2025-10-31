Banco Inter lança Modo Vigilante, que exige Wi-Fi seguro antes de aprovar transações

O banco Inter lançou o Modo Vigilante, funcionalidade que amplia a segurança do seu “Super App” ao bloquear automaticamente o acesso a áreas sensíveis quando o dispositivo não está conectado a redes Wi-Fi confiáveis. O recurso também exige reconhecimento facial para autorizar transferências via Pix acima de um valor definido pelo usuário.

O sistema identifica, em tempo real, se o aparelho está conectado a uma rede cadastrada como segura. Caso contrário, funções como configurações do cartão de crédito, investimentos e empréstimos são temporariamente bloqueadas. O cliente pode cadastrar múltiplas redes confiáveis e definir quais seções do app permanecerão acessíveis fora delas.

Além disso, o usuário pode ajustar um limite personalizado para o valor máximo das transferências. Sempre que uma operação ultrapassar esse valor, o aplicativo solicita o reconhecimento facial do titular para concluir a transação. Essa autenticação também é necessária para ativar, alterar ou desativar o próprio Modo Vigilante.

De acordo com o CTO Guilherme Ximenes, o objetivo é oferecer “mecanismos inteligentes e personalizados de proteção, que evoluam junto com o comportamento digital dos nossos clientes”.

A novidade faz parte da expansão das medidas de segurança do banco, que já incluem o sistema i-Safe, voltando à detecção de transações suspeitas e à autenticação de login via WhatsApp. O Modo Vigilante será integrado, em breve, à nova Central de Proteção, que reunirá todas as ferramentas de segurança em um único painel dentro do app do banco.

O recurso já está disponível para dispositivos com, pelo menos, o iOS 14.3 ou o Android 14.5.

