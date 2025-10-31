Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Inter
Modo Vigilante do Banco Inter

Banco Inter lança Modo Vigilante, que exige Wi-Fi seguro antes de aprovar transações

Bruno S. Gentile
31/10/2025 • 14:36
Leitura de 1 minuto

O banco Inter lançou o Modo Vigilante, funcionalidade que amplia a segurança do seu “Super App” ao bloquear automaticamente o acesso a áreas sensíveis quando o dispositivo não está conectado a redes Wi-Fi confiáveis. O recurso também exige reconhecimento facial para autorizar transferências via Pix acima de um valor definido pelo usuário.

Publicidade

O sistema identifica, em tempo real, se o aparelho está conectado a uma rede cadastrada como segura. Caso contrário, funções como configurações do cartão de crédito, investimentos e empréstimos são temporariamente bloqueadas. O cliente pode cadastrar múltiplas redes confiáveis e definir quais seções do app permanecerão acessíveis fora delas.

Modo Vigilante do Banco Inter
Divulgação/Inter

Além disso, o usuário pode ajustar um limite personalizado para o valor máximo das transferências. Sempre que uma operação ultrapassar esse valor, o aplicativo solicita o reconhecimento facial do titular para concluir a transação. Essa autenticação também é necessária para ativar, alterar ou desativar o próprio Modo Vigilante.

De acordo com o CTO 1Chief technology officer, ou diretor de tecnologia. Guilherme Ximenes, o objetivo é oferecer “mecanismos inteligentes e personalizados de proteção, que evoluam junto com o comportamento digital dos nossos clientes”.

A novidade faz parte da expansão das medidas de segurança do banco, que já incluem o sistema i-Safe, voltando à detecção de transações suspeitas e à autenticação de login via WhatsApp. O Modo Vigilante será integrado, em breve, à nova Central de Proteção, que reunirá todas as ferramentas de segurança em um único painel dentro do app do banco.

Publicidade

O recurso já está disponível para dispositivos com, pelo menos, o iOS 14.3 ou o Android 14.5.

via TudoCelular.com

Notas de rodapé

  • 1
    Chief technology officer, ou diretor de tecnologia.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
Post Ant.

Leaker aposta em três novas cores chamativas para os “iPhones 18 Pro”
Posts relacionados