Bluesky chega a 40 milhões de usuários e anuncia botão de dislike em posts

Douglas Nascimento
31/10/2025 • 19:27
Diego Thomazini / Shutterstock.com
Bluesky no iPhone

O Bluesky anunciou hoje uma série de novidades projetadas para melhorar a qualidade das conversas e dar aos usuários mais controle sobre suas respostas — isso num momento em que a plataforma também anunciou que ultrapassou a marca de 40 milhões de usuários cadastrados.

Uma dessas novidades é o recurso de dislikes, que está sendo testado para permitir aos usuários fornecer feedbacks sobre quais tipos de posts eles preferem visualizar menos — algo que também ajudará no ranqueamento das respostas e reduzir a visibilidade daquelas menos relevantes.

O Bluesky também está desenvolvendo um sistema que visa mapear o que a rede chama de social neighborhoods (algo como “vizinhanças sociais”), as quais são formadas naturalmente e ajudarão a plataforma a priorizar respostas de pessoas com quem você já interage ou gostaria de conhecer.

Ao priorizar as respostas de pessoas mais próximas de sua vizinhança, podemos fazer com que as conversas pareçam mais relevantes, mais familiares e menos propensas a mal-entendidos.

A plataforma também conta agora com uma melhor detecção de respostas tóxicas, bem como está testando a maneira como o botão para elas funciona em posts de nível superior em uma thread. A ideia é mostrar a conversa completa antes para encorajar os usuários a lê-la antes de responder.

Por fim, ainda nesse tópico, a plataforma anunciou que está liberando um design mais visível para as configurações de respostas — o que dará aos usuários uma maior facilidade e controle na hora de definir quem pode responder ou não às suas publicações no Bluesky.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
