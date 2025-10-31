Navegue

Como melhorar a medição dos sensores cardíacos dos AirPods Pro 3

Pedro Henrique Nunes
31/10/2025 • 08:00
Os sensores de frequência cardíaca foram uma das novidades que chegaram com os AirPods Pro 3, lançados em setembro. Com eles, você pode conferir os seus batimentos em tempo real durante atividades físicas pelo app Fitness ou qualquer outro que leia esses dados.

Para aproveitar essa função ao máximo, é preciso seguir alguns procedimentos, a fim de deixar esse processo mais preciso e, assim, ajudar nos seus exercícios físicos.

Confira algumas dicas! 😊

  • Certifique-se de que você está usando as pontas corretas para os seus ouvidos. Se necessário, faça o teste do ajuste de pontas.
  • Mantenha os seus dados de saúde atualizados no app Saúde (Health), para que ele calcule quantas calorias você queimou e outras informações de forma mais correta.
  • Limpe os AirPods Pro 3 com uma certa frequência.
  • O acúmulo de cera/umidade, problemas de pele ou piercings na orelha podem interferir no contato do sensor de batimentos com a sua pele. Se você tiver piercings nas orelhas perto de onde seus AirPods Pro 3 ficam, remova-os e verifique se as leituras melhoram.
  • Em ambientes mais frios, pode ocorrer uma redução do fluxo sanguíneo nos ouvidos, tornando mais difícil para o sensor de frequência cardíaca obter leituras precisas. Por isso, experimente ir a um local com uma temperatura mais amena.

Pedro Henrique Nunes
