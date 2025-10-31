Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Ivan_shenets/Depositphotos
Mulher usando AirPods Pro

Como pausar automaticamente a reprodução nos AirPods ao dormir

Pedro Henrique Nunes
31/10/2025 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Os AirPods seguem recebendo novos recursos que visam deixar a sua experiência com esses fones de ouvido ainda melhor. Com a chegada do iOS 26, por exemplo, ganhamos um recurso deveras curioso.

Publicidade

Com ele ativado, os fones podem pausar, de forma automática, o áudio que está sendo reproduzido caso eles identifiquem que você pegou no sono.

Com isso, a bateria dos fones poderá ser bastante poupada, caso você durma uma noite inteira com eles na orelha. O áudio também poderá ser retomado posteriormente a partir do momento em que você dormiu — o que é ótimo se você estive escutando um podcast, por exemplo.

Veja como ativar isso! 🎶

Compatibilidade

Além dos AirPods 4, AirPods Pro 2 ou AirPods Pro 3, a função parece funcionar em certos fones da Beats (subsidiária da Maçã). Mas não se sabe exatamente quais modelos suportam isso até o momento, já que a Apple não informa.

Como habilitar

Certifique-se que o iPhone está rodando minimamente o iOS 26 e o firmware mais recente, no caso dos AirPods e AirPods Pro.

Publicidade

Depois, com os fones conectados ao iPhone, abra os Ajustes (Settings) e toque no nome deles, na parte superior da tela.

Role a tela e habilite a opção “Pausar Mídia Quando Eu Adormecer”.

AirPods Pro 3

R$ 2.699,00

AirPods Pro 2

R$ 1.665,56
R$ 2.054,44

AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído

R$ 1.611,00
R$ 1.721,16

AirPods 4

R$ 1.254,40

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Daygram: Daily Journal, TRUDOGRAD, CropSize: Editor Tamanho Foto e mais!
Posts relacionados