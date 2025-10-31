Como pausar automaticamente a reprodução nos AirPods ao dormir

Os AirPods seguem recebendo novos recursos que visam deixar a sua experiência com esses fones de ouvido ainda melhor. Com a chegada do iOS 26, por exemplo, ganhamos um recurso deveras curioso.

Com ele ativado, os fones podem pausar, de forma automática, o áudio que está sendo reproduzido caso eles identifiquem que você pegou no sono.

Com isso, a bateria dos fones poderá ser bastante poupada, caso você durma uma noite inteira com eles na orelha. O áudio também poderá ser retomado posteriormente a partir do momento em que você dormiu — o que é ótimo se você estive escutando um podcast, por exemplo.

Veja como ativar isso! 🎶

Compatibilidade

Além dos AirPods 4, AirPods Pro 2 ou AirPods Pro 3, a função parece funcionar em certos fones da Beats (subsidiária da Maçã). Mas não se sabe exatamente quais modelos suportam isso até o momento, já que a Apple não informa.

Como habilitar

Certifique-se que o iPhone está rodando minimamente o iOS 26 e o firmware mais recente, no caso dos AirPods e AirPods Pro.

Depois, com os fones conectados ao iPhone, abra os Ajustes (Settings) e toque no nome deles, na parte superior da tela.

Role a tela e habilite a opção “Pausar Mídia Quando Eu Adormecer”.

