Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
View on YouTube

Estão abertas as inscrições para o MM Tour XIV!

Rafael Fischmann
31/10/2025 • 12:20
Leitura de 1 minuto

Há poucas semanas, retornamos da 13ª edição do MM Tour — mais uma viagem de grande sucesso pelo Vale do Silício realizada pela dupla Rafa e Edu com um grupo de 13 leitores do MacMagazine.

Publicidade

A quem tem interesse em participar de uma viagem dessa com a gente, acabamos de publicar o vídeo dessa última edição:

YouTube video

Animou? Então vamos viajar com a gente em 2026! Estão oficialmente abertas a partir de hoje — após mais de uma semana abertas exclusivamente para os nossos patrõesas inscrições para o MM Tour XIV!

O MM Tour XIV acontecerá de 9 a 17 de outubro de 2026 (com flexibilidade de datas — podendo ocorrer também de um dia antes ou um dia depois, a depender da disponibilidade de passagens aéreas). O cadastro é para todos os que tiverem interesse *e* disponibilidade de viajar conosco nessas datas. Entraremos em contato com todos para concretizarmos o fechamento do pacote nas próximas semanas.

Todos os detalhes sobre a viagem (programação, o que está incluso no pacote, preço e formas de pagamento) estão lá na página do MM Tour. Simbora? ✈️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 17 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
Post Ant.

Usuários do Android recebem menos golpes por mensagens que os do iOS, indica pesquisa
Posts relacionados