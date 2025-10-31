Estão abertas as inscrições para o MM Tour XIV!

Há poucas semanas, retornamos da 13ª edição do MM Tour — mais uma viagem de grande sucesso pelo Vale do Silício realizada pela dupla Rafa e Edu com um grupo de 13 leitores do MacMagazine.

A quem tem interesse em participar de uma viagem dessa com a gente, acabamos de publicar o vídeo dessa última edição:

Animou? Então vamos viajar com a gente em 2026! Estão oficialmente abertas a partir de hoje — após mais de uma semana abertas exclusivamente para os nossos patrões — as inscrições para o MM Tour XIV!

O MM Tour XIV acontecerá de 9 a 17 de outubro de 2026 (com flexibilidade de datas — podendo ocorrer também de um dia antes ou um dia depois, a depender da disponibilidade de passagens aéreas). O cadastro é para todos os que tiverem interesse *e* disponibilidade de viajar conosco nessas datas. Entraremos em contato com todos para concretizarmos o fechamento do pacote nas próximas semanas.

Todos os detalhes sobre a viagem (programação, o que está incluso no pacote, preço e formas de pagamento) estão lá na página do MM Tour. Simbora? ✈️