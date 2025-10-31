Leaker aposta em três novas cores chamativas para os “iPhones 18 Pro”

A Apple poderá perpetuar a tendência de lançar algumas cores bem chamativas — a exemplo do laranja-cósmico dos iPhones 17 Pro — com os “iPhones 18 Pro”.
Isso porque, segundo informações compartilhadas por um leaker conhecido como Digital Chat Station, os próximos modelos topos-de-linha poderão estar disponíveis nos seguintes tons: bordô, marrom e roxo.
Com exceção do roxo, nunca houve iPhones nas outras duas cores especuladas. Como apontado pelo MacRumors, porém, o “iPhone 18 Pro” na cor marrom poderia ser um bom sucessor para o titânio deserto dos iPhones 16 Pro, a depender do tom escolhido.
O leaker acrescentou ainda que *não* haverá um “iPhone 18 Pro” na cor preta (pelo segundo ano consecutivo) e, pelo que é possível deduzir, nem mesmo na cor prateada/branca — o que marcaria a primeira vez que nenhuma dessas cores estariam presentes na linha.
Naturalmente, muitos outros rumores sobre as cores dos próximos iPhones deverão surgir nos próximos meses — resta-nos continuar de olho se essas possibilidades ganharão força ou não.
