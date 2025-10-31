Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Leaker aposta em três novas cores chamativas para os “iPhones 18 Pro”

Ele também aposta que não teremos um modelo preto, nem mesmo prateado!
Luiz Gustavo Ribeiro
31/10/2025 • 13:52

A Apple poderá perpetuar a tendência de lançar algumas cores bem chamativas — a exemplo do laranja-cósmico dos iPhones 17 Pro — com os “iPhones 18 Pro”.

Publicidade

Isso porque, segundo informações compartilhadas por um leaker conhecido como Digital Chat Station, os próximos modelos topos-de-linha poderão estar disponíveis nos seguintes tons: bordô, marrom e roxo.

Supostas novas cores dos "iPhones 18 Pro"

Com exceção do roxo, nunca houve iPhones nas outras duas cores especuladas. Como apontado pelo MacRumors, porém, o “iPhone 18 Pro” na cor marrom poderia ser um bom sucessor para o titânio deserto dos iPhones 16 Pro, a depender do tom escolhido.

O leaker acrescentou ainda que *não* haverá um “iPhone 18 Pro” na cor preta (pelo segundo ano consecutivo) e, pelo que é possível deduzir, nem mesmo na cor prateada/branca — o que marcaria a primeira vez que nenhuma dessas cores estariam presentes na linha.

Publicidade

Posts relacionados

Naturalmente, muitos outros rumores sobre as cores dos próximos iPhones deverão surgir nos próximos meses — resta-nos continuar de olho se essas possibilidades ganharão força ou não.

iPhone 17 Pro Max

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
R$ 12.498,84

iPhone 17 Pro

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512G ou 1TB
R$ 11.498,88

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Apple já teria começado a estocar componentes do iPhone dobrável
Próx. Post

Banco Inter lança Modo Vigilante, que checa segurança do Wi-Fi antes de aprovar transações
Posts relacionados