Locally AI: app executa modelos de IA offline no iPhone, iPad e Mac

Bruno S. Gentile
31/10/2025 • 17:39
App Locally AI

O Locally AI é um aplicativo que promete executar modelos inteligência artificial generativa diretamente nos dispositivos Apple sem depender da nuvem. Compatível com iPhone, iPad e Mac, o app permite rodar modelos de IA totalmente offline, com processamento feito inteiramente no aparelho e com otimização para chips Apple Silicon.

A sugestão veio do leitor Renan Denadai, que destacou o potencial da ferramenta. Ela permite executar modelos como Llama (da Meta), Gemma (do Google), Qwen (da Alibaba) e DeepSeek, além de versões mais compactas desenvolvidas pela comunidade open source. Todos funcionam sem necessidade de conexão à internet, login ou envio de dados a servidores externos.

App Locally AI

Com foco em privacidade e desempenho, o app processa as respostas localmente, garantindo que as informações do usuário não deixem o dispositivo. Essa abordagem aproveita o framework MLX, desenvolvido pela própria Apple para acelerar tarefas de aprendizado de máquina, estando alinhada à tendência do uso de IA on-device por parte da empresa.

Entre os recursos disponíveis, o Locally AI oferece modo de voz local, integração com a Siri e com o app Atalhos (Shorcuts), além de suporte a comandos personalizáveis. O aplicativo também possui uma interface simplificada, pensada para o uso rápido em textos, resumos e respostas com contexto.

O app está disponível gratuitamente para download na App Store e requer um dispositivo rodando minimamente o iOS/iPadOS 18 ou o macOS 26.

Bruno S. Gentile
Bacharel em Direito e pós-graduado em Jornalismo e Comunicação, sempre amei escrever — das viscerais desilusões adolescentes às séries documentais em podcasts. Tudo, claro, nas Notas do iPhone ou no Pages do MacBook, enquanto o Apple Watch monitora se meu coração não se empolga demais e o iPad toca um vídeo ao fundo.
