MacMagazine no Ar #655: câmera de iPhones com “qualidade do olho humano”, iPads Pro com câmara de vapor, Apple valendo US$4 tri e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 655ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00Introdução
09:20Câmera com “qualidade do olho humano” poderá estrear nos iPhones de 2027
29:18Próximos iPads Pro poderão contar com câmara de vapor, tal como os iPhones 17 Pro/17 Pro Max
42:10Apple atinge US$4 trilhões em valor de mercado
50:33Encerramento
Nosso podcast está disponível no Apple Podcasts, no Spotify, no YouTube, no Amazon Music, no Deezer, num perfil do portal SoundCloud ou diretamente num feed RSS.
Links citados na introdução
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 29 de outubro de 2025
Duração: 53min52
Trilha sonora: Shawn Colvin