Promoções na App Store: Pill Counter, Trainz Simulator 3, Hieroglyphic Keyboard e mais!

Fechando esta semana — sexta-feira de Halloween 🎃 — e o mês de outubro com uma boa seleção de promoções na App Store!

O Pill Counter, criado pelo pessoal da RockyBrain, é um aplicativo que — como o nome já diz — serve para contar pílulas.

A proposta é a de simplificar a sua rotina de medicamentos, permitindo que você capture uma imagem ou use uma foto para contar o número de comprimidos sem esforço.

Contando com uma interface simples e intuitiva, ele oferece ainda suporte a ditado, além de permitir acompanhar a sua agenda de medicamentos.

Aproveite a oferta e baixe já! 💊

Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais R$70 em descontos:

Jogos

Simulador de trem.

Volte para casa antes de anoitecer.

Jogo de estratégia.

Aplicativos

Teclado de hieroglifos.

Divisão de contas.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️