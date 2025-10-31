Promoções na App Store: Pill Counter, Trainz Simulator 3, Hieroglyphic Keyboard e mais!

Fechando esta semana — sexta-feira de Halloween 🎃 — e o mês de outubro com uma boa seleção de promoções na App Store!
O Pill Counter, criado pelo pessoal da RockyBrain, é um aplicativo que — como o nome já diz — serve para contar pílulas.
A proposta é a de simplificar a sua rotina de medicamentos, permitindo que você capture uma imagem ou use uma foto para contar o número de comprimidos sem esforço.
Contando com uma interface simples e intuitiva, ele oferece ainda suporte a ditado, além de permitir acompanhar a sua agenda de medicamentos.
Aproveite a oferta e baixe já! 💊
Abaixo outros jogos/apps que, juntos, somam mais R$70 em descontos:
Jogos
Simulador de trem.
Volte para casa antes de anoitecer.
Jogo de estratégia.
Aplicativos
Teclado de hieroglifos.
Divisão de contas.
Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️