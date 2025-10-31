Usuários do Android recebem menos golpes por mensagens que os do iOS, indica pesquisa

Um estudo da empresa de pesquisas YouGov encomendado pelo Google mostrou que usuários do Android relataram receber menos mensagens de texto de golpistas que os do iOS e, além disso, que confiam mais nas proteções do sistema contra esse tipo de fraude em relação aos donos de iPhones.

Segundo os números, os usuários do Android foram 58% mais propensos a relatar não terem recebido nenhuma mensagem fraudulenta na semana anterior à da pesquisa — um número que saltou para 96% quando falamos em donos de aparelhos Pixel, que são fabricados pelo próprio Google.

Por outro lado, usuários do iOS foram 65% mais propensos a relatar o recebimento de três ou mais mensagens de golpe em uma semana, enquanto 20% dos usuários do sistema do Google foram mais propensos a descrever as proteções de seus aparelhos como “muito efetivas” ou “extremamente efetivas”.

O Google destacou um relatório da Counterpoint Research para justificar essa diferença. Essa pesquisa concluiu que o Android contam com mais proteções de segurança alimentadas por IA em relação ao iOS — cujas proteções se limitam a apenas duas categorias (mensagens e App Store).

Outra pesquisa, do Leviathan Security Group, avaliou quatro smartphones (iPhone 17 Pro, Moto Razr+ 2025, Pixel 10 Pro e Samsung Galaxy Z Fold7) e concluiu que os aparelhos com Android contam com o nível mais alto de proteções contra fraudes e golpes — ranking liderado pelo Pixel.

Entre as proteções do Android contra esse tipo de crime, estão filtros automatizados no Google Messages, o bloqueio de ligações de spam e recursos de segurança no Google Chrome alimentados por IA, as quais, segundo o Google, tornam o sistema um local seguro para os usuários.