Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Usuários do Android recebem menos golpes por mensagens que os do iOS, indica pesquisa

Douglas Nascimento
31/10/2025 • 09:47
Pesquisa sobre scam

Um estudo da empresa de pesquisas YouGov encomendado pelo Google mostrou que usuários do Android relataram receber menos mensagens de texto de golpistas que os do iOS e, além disso, que confiam mais nas proteções do sistema contra esse tipo de fraude em relação aos donos de iPhones.

Publicidade

Segundo os números, os usuários do Android foram 58% mais propensos a relatar não terem recebido nenhuma mensagem fraudulenta na semana anterior à da pesquisa — um número que saltou para 96% quando falamos em donos de aparelhos Pixel, que são fabricados pelo próprio Google.

Posts relacionados

Por outro lado, usuários do iOS foram 65% mais propensos a relatar o recebimento de três ou mais mensagens de golpe em uma semana, enquanto 20% dos usuários do sistema do Google foram mais propensos a descrever as proteções de seus aparelhos como “muito efetivas” ou “extremamente efetivas”.

Pesquisa sobre scam

O Google destacou um relatório da Counterpoint Research para justificar essa diferença. Essa pesquisa concluiu que o Android contam com mais proteções de segurança alimentadas por IA em relação ao iOS — cujas proteções se limitam a apenas duas categorias (mensagens e App Store).

Pesquisa sobre scam

Outra pesquisa, do Leviathan Security Group, avaliou quatro smartphones (iPhone 17 Pro, Moto Razr+ 2025, Pixel 10 Pro e Samsung Galaxy Z Fold7) e concluiu que os aparelhos com Android contam com o nível mais alto de proteções contra fraudes e golpes — ranking liderado pelo Pixel.

Pesquisa sobre scam

Entre as proteções do Android contra esse tipo de crime, estão filtros automatizados no Google Messages, o bloqueio de ligações de spam e recursos de segurança no Google Chrome alimentados por IA, as quais, segundo o Google, tornam o sistema um local seguro para os usuários.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Como melhorar a medição dos sensores cardíacos dos AirPods Pro 3
Posts relacionados