Como colocar uma música no seu perfil do Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
01/11/2025 • 13:30
Nota musical digital

O Instagram já permite, há alguns anos, que você coloque uma música no seu perfil, para que quem visite-o possa conferir o que você anda escutando. Pois o Telegram está agora oferecendo uma opção parecida, mas com alguns diferenciais.

Ao contrário da rede social da Meta, só é possível adicionar um arquivo de áudio — que tenha sido compartilhado por meio de uma conversa com qualquer um dos seus chats — ao seu perfil, a partir do reprodutor de mídias.

Com isso, a música aparecerá abaixo da sua foto e, à medida que você adiciona novas, o Telegram criará automaticamente uma playlist com todas as canções.

Veja como usar isso! 🎵

Com a conversa aberta, comece a reproduzir o arquivo de áudio enviado ou recebido.

Em seguida, toque/clique no reprodutor (na parte superior) e selecione “Colocar no Perfil”.

Fácil, não é mesmo? 😉

Pedro Henrique Nunes
