Como colocar uma nota em um contato do Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Recentemente, o Telegram trouxe uma nova função bastante interessante para quem costuma utilizar o mensageiro para conversar com os seus amigos e familiares.

Agora, você pode adicionar uma nota a um contato — ideal para quem possui muitos números armazenados, mas não se lembra de onde conhece todos eles, por exemplo. Essa informação, de acordo com o Telegram, só pode ser vista por você.

Com o app aberto no seu iPhone, iPad ou Mac, toque/clique na aba “Contatos” e selecione um deles. Depois de escolher o nome da pessoa (no topo da tela), vá até “Editar” e “Adicionar Notas”.

Quando estiver satisfeito, toque/clique em “Pronto” (no canto superior direito).

Vale observar que no Telegram pela web, ao menos por enquanto, essa função não está disponível.