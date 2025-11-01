Como criar um álbum de Stories no Telegram [iPhone e iPad]

O Telegram já permitia, há alguns anos, que os usuários criassem publicações de Stories no mensageiro — que segue a mesma premissa do recurso em outros aplicativos, como o WhatsApp e o Instagram.

Publicidade

A novidade da vez é que, agora, você pode organizar essas publicações em álbuns dedicados a uma viagem, um evento especial ou algo que deseje que os seus amigos/familiares possam ver a qualquer momento. Na prática, é uma ideia bem parecida com os destaques do Instagram.

Veja como utilizar isso! 🙂

Com o app do Telegram aberto no seu iPhone ou iPad (já que, ao menos por enquanto, isso não está nos Macs ou na web), toque na aba “Configurações” e vá em “Meu Perfil”. Na guia “Posts”, escolha “Adicionar Álbum”, dê um nome para ele e confirme tocando em “Pronto”. Toque em “Adicionar ao Álbum” e em “Adicione um Post” (para criar uma publicação no momento) ou “Abrir Arquivo” (para usar os stories que já foram postados).