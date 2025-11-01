Navegue

lesyeuxde.er / Shutterstock.com
Telegram na App Store (iPhone)

Como criar um álbum de Stories no Telegram [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
01/11/2025 • 15:00
O Telegram já permitia, há alguns anos, que os usuários criassem publicações de Stories no mensageiro — que segue a mesma premissa do recurso em outros aplicativos, como o WhatsApp e o Instagram.

A novidade da vez é que, agora, você pode organizar essas publicações em álbuns dedicados a uma viagem, um evento especial ou algo que deseje que os seus amigos/familiares possam ver a qualquer momento. Na prática, é uma ideia bem parecida com os destaques do Instagram.

Veja como utilizar isso! 🙂

  1. Com o app do Telegram aberto no seu iPhone ou iPad (já que, ao menos por enquanto, isso não está nos Macs ou na web), toque na aba “Configurações” e vá em “Meu Perfil”.
  2. Na guia “Posts”, escolha “Adicionar Álbum”, dê um nome para ele e confirme tocando em “Pronto”.
  3. Toque em “Adicionar ao Álbum” e em “Adicione um Post” (para criar uma publicação no momento) ou “Abrir Arquivo” (para usar os stories que já foram postados).
  1. Para editar ou apagar o álbum, mantenha o dedo pressionado em cima do nome dele (na guia “Posts”) ou nos três pontinhos, no canto superior direito.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
