Como criar um link para uma chamada no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Pedro Henrique Nunes
01/11/2025 • 16:30
Além de enviar e receber mensagens de texto, áudios e vídeos, o Telegram também permite realizar chamadas de voz e vídeo.

Caso queira marcar uma reunião ou uma chamada com amigos, é possível gerar um link para ela — e compartilhá-lo com esses usuários. É um processo bem parecido com o que já vimos no WhatsApp, por exemplo.

Veja como fazer isso no iPhone, iPad e Mac! 📞

  1. Abra o app do Telegram no seu dispositivo.
  2. Toque/clique na aba “Chamadas”, na barra inferior da tela.
  3. Toque/clique em “Nova Chamada” ou em “Criar Nova Chamada”, dependendo do dispositivo.
  4. Escolha “Novo Link de Chamada”.
  5. Com o link criado, toque/clique nos três pontinhos para copiá-lo, obter um código QR ou revogar o acesso; você também pode ir em “Compartilhar” para enviá-lo para alguém pelo Telegram.

Muito útil e prático!

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
