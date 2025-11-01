Como criar um link para uma chamada no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Além de enviar e receber mensagens de texto, áudios e vídeos, o Telegram também permite realizar chamadas de voz e vídeo.

Publicidade

Caso queira marcar uma reunião ou uma chamada com amigos, é possível gerar um link para ela — e compartilhá-lo com esses usuários. É um processo bem parecido com o que já vimos no WhatsApp, por exemplo.

Veja como fazer isso no iPhone, iPad e Mac! 📞

Abra o app do Telegram no seu dispositivo. Toque/clique na aba “Chamadas”, na barra inferior da tela. Toque/clique em “Nova Chamada” ou em “Criar Nova Chamada”, dependendo do dispositivo. Escolha “Novo Link de Chamada”. Com o link criado, toque/clique nos três pontinhos para copiá-lo, obter um código QR ou revogar o acesso; você também pode ir em “Compartilhar” para enviá-lo para alguém pelo Telegram.

Muito útil e prático!