Como criar um link para uma chamada no Telegram [iPhone, iPad e Mac]

Além de enviar e receber mensagens de texto, áudios e vídeos, o Telegram também permite realizar chamadas de voz e vídeo.
Caso queira marcar uma reunião ou uma chamada com amigos, é possível gerar um link para ela — e compartilhá-lo com esses usuários. É um processo bem parecido com o que já vimos no WhatsApp, por exemplo.
Veja como fazer isso no iPhone, iPad e Mac! 📞
- Abra o app do Telegram no seu dispositivo.
- Toque/clique na aba “Chamadas”, na barra inferior da tela.
- Toque/clique em “Nova Chamada” ou em “Criar Nova Chamada”, dependendo do dispositivo.
- Escolha “Novo Link de Chamada”.
- Com o link criado, toque/clique nos três pontinhos para copiá-lo, obter um código QR ou revogar o acesso; você também pode ir em “Compartilhar” para enviá-lo para alguém pelo Telegram.
Muito útil e prático!