MM Fórum: Globoplay na Apple TV, iMacs e MacBooks Air usados e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Globoplay na Apple TV
|Felipe o Augusto
|60
|Ideia de valor usados – iMac e macbook air
|Set Angels
|2
|MacOS TAHOE – Macbook M1
|danylloslash
|2
|iPad não conecta no monitor externo
|Giulia Dias
|1
|Novo álbum da loirinha tem tradução das músicas para o português no Apple Music!
|miss_ipanema89
|1
Boas discussões, pessoal! 😉