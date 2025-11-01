Review: microfone EJoy Uni Pro, da Comica

Vou ser sincero com vocês: eu nunca usei um microfone “profissional” antes. Então, quando me foi oferecida a oportunidade de testar o EJoy Uni Pro, da Comica, fiquei um pouco na dúvida sobre como abordar esse tipo de produto.

Para o meu alívio, logo percebi que esse microfone foi desenvolvido justamente com pessoas como eu em mente: marinheiros de primeira viagem que não entendem muito sobre os detalhes técnicos, mas ainda desejam uma qualidade de áudio superior.

Isso fica claro, entre outras coisas, por conta do caráter plug & play do EJoy Uni Pro, que dispensa qualquer software de configuração ou hardware adicional. Basta plugar o receptor USB-C no seu computador ou dispositivo móvel, apertar o botão de conexão sem fio e voilà… você já pode aproveitar toda a qualidade de áudio que esse microfone tem a oferecer.

Para ser completamente preciso, talvez você ainda tenha que acessar os ajustes do seu dispositivo e definir o EJoy Uni Pro como o microfone padrão do sistema (como foi o meu caso no macOS), mas isso é o máximo de fricção que você vai encontrar ao usá-lo.

Se você não quiser usar o receptor que vem com o microfone — algo necessário para eliminar qualquer atraso —, também é possível conectá-lo diretamente ao seu dispositivo via um cabo de USB-C para USB-C (incluso na caixa). Em todos esses casos, basta realizar a conexão e começar a usar o EJoy Uni Pro normalmente, o que é uma experiência de uso bastante satisfatória.

Caso o seu computador tenha apenas portas USB-A, saiba que o EJoy Uni Pro vem com um adaptador USB-C para USB-A em sua caixa, o que é bem conveniente.

Podendo ser encontrado por algo em torno de R$300, o EJoy Uni Pro é claramente um dispositivo de entrada, mas passa longe de entregar uma construção “barata”, sendo bastante robusto e bem montado, sem apresentar rebarbas.

Design e recursos

O corpo do microfone é feito de plástico, mas conta com um acabamento suave que lhe confere um aspecto premium. A grade que protege a cápsula, por sua vez, é feita de metal — o que também vale (em partes) para o suporte do fones, sobre o qual falarei com mais detalhes a seguir.

Como é possível notar pelas imagens, o EJoy Uni Pro vem com um pop filter embutido, o que é uma bela adição, uma vez que ele ajuda a prevenir “pipocos” no áudio — especialmente se você estiver um pouco perto demais do microfone. Ele, no entanto, não é removível, o que é algo para se ter em mente.

O microfone também conta com um shock-mount embutido, ajudando a isolar a cápsula de vibrações e ruídos externos, o que é um ótimo plus.

Quem for comprar o EJoy Uni Pro terá duas opções de suporte: um mais tradicional, que fica sobre a mesa; e outro mais flexível, no formato de braço articulável. A escolha entre essas duas bases depende muito da preferência pessoal de cada um, mas talvez seja mais fácil deixá-lo próximo da sua boca com a segunda opção — melhorando, assim, a captação de áudio.

É possível, no entanto, desacoplar o microfone da base que vem inclusa na caixa, o que abre a possibilidade de usá-lo com outros suportes — embora o uso de um adaptador talvez se faça necessário.

No meu caso, recebi o suporte mais tradicional, que fica sobre a mesa, e não tenho muito o que falar sobre ele. Tão robusto quanto o microfone em si, ele é estável e traz uma base de metal, embora seja feito majoritariamente de plástico, contando com furações para a passagem do cabo USB-C e pezinhos de espuma para evitar danos à superfície onde o EJoy Uni Pro ficará apoiado.

Ainda falando sobre o design, não podemos ignorar o que talvez seja a característica mais chamativa desse microfone: a sua iluminação RGB. Integrada à cápsula do EJoy Uni Pro, ela conta com três modos: luz de respiração, gradiente dinâmico e dinâmica de áudio. Para alterar entre eles, basta pressionar rapidamente o botão dedicado à iluminação RGB (posicionado logo abaixo do pop filter) até chegar à opção desejada.

Luz de respiração Gradiente dinâmico

Dinâmica de áudio

O meu modo preferido, de longe, é o dinâmica de áudio, que responde aos picos do áudio enquanto você fala, ajudando-lhe a entender se a gravação está ficando “estourada” ou não. Os outros modos, por sua vez, apenas alternam entre as várias cores do espectro RGB, sendo que não é possível escolher uma cor específica para ser exibida permanentemente — o que é bem chato. Além disso, esses modos de iluminação reduzem a autonomia de bateria do microfone de até 50 para 20 horas com uma única carga.

Do lado esquerdo do microfone, há ainda uma saída de 3,5mm para fones de ouvido, a qual é bem útil caso você queira ter um retorno durante uma gravação. Já na parte de cima, podemos encontrar o botão mute, que é sensível ao toque e representado por uma luz vermelha.

Botão mute Encaixe para o receptor USB-C no shock-mount

Qualidade de áudio

O EJoy Uni Pro é um microfone cardioide, o que significa que ele capta melhor o som emitido diretamente na frente dele, onde fica o pop filter. Ele também é do tipo condensador, o que significa que tende a ter uma sensibilidade maior que outros microfones, embora conte com um recurso de denoise, sobre o qual falarei com mais detalhes em alguns parágrafos.

Eu gostaria, no entanto, de focar por um momento na questão da sensibilidade do microfone, que — pelo menos durante os meus testes — não chegou nem perto de ser tão alta quanto muita gente fez parecer em outros reviews pela internet. Por aqui, para que o microfone captasse minha voz de maneira satisfatória (e de uma distância razoável), precisei ajustar o ganho em 100% ou algo muito próximo disso, o que pode ser feito com a ajuda de um botão giratório na parte de baixo no microfone.

Botão giratório para o ajuste de ganho

Isso, creio eu, provavelmente tem a ver com o fato de que as pessoas por trás desses reviews usaram o EJoy Uni Pro com um PC com Windows, e não com um Mac. Ao que tudo indica, o sistema operacional da Microsoft tende e jogar o ganho desse microfone lá para as alturas — tanto que o manual dele instrui os compradores a diminuí-lo manualmente nas configurações de áudio do Windows —, o que não parece acontecer no macOS.

Isso, não vou negar, é um tanto incômodo, já que, ao aumentar tanto o ganho, as chances de o microfone captar sons indesejados aumenta, o que pode ser um tanto chato se você mora em um lugar mais barulhento, como eu (minha casa fica numa avenida bem movimentada).

Por essas e outras, senti a falta de um software que me deixasse configurar a sensibilidade e outros aspectos do microfone com mais flexibilidade — afinal, é completamente possível um microfone ser plug & play e ainda contar com esse tipo de facilidade. Uma maior atenção ao macOS, principalmente no manual, também seria bem-vinda.

Demonstração

Quando tudo está devidamente configurado, porém, o EJoy Uni Pro se sai muitíssimo bem. Com um perfil mais agudo, ele proporciona um áudio cristalino e natural, o que me agrada — e definitivamente é um upgrade em relação aos microfones do meu MacBook Air (que já considero ótimos) e, principalmente, aos dos meus AirPods Pro 2.

Interessados podem conferir um teste de fogo desse microfone no episódio #654 do nosso podcast, o MacMagazine no Ar, que contou com a pessoa desse que vos escreve como o convidado.

A versão editada do episódio, em formato de áudio, também pode ser conferida nas principais plataformas de streaming, incluindo o Apple Podcasts.

A Comica recomenda o EJoy Uni Pro para uma série de perfis de usuários, incluindo artistas e produtores musicais, mas acredito que ele brilha mesmo entre criadores de conteúdo, como streamers e podcasters, como seu visual mais “lúdico” indica. Ele também é uma boa pedida para gamers que costumam entrar em chamadas no Discord com amigos frequentemente e querem melhorar essa experiência.

Denoise

Como disse há alguns parágrafos, esse microfone conta com um modo de denoise, o qual tenta eliminar sons de fundo e outros ruídos indesejados.

Embora a adição desse recurso seja bem-vinda, a verdade é que ele é bem fraco. Em suma, qualquer coisa que fuja de um ruído branco extremamente sutil vai acabar escapando e impactando na sua gravação, o que me decepcionou bastante considerando o local onde vivo.

Para ilustrar melhor o quão fraco o modo denoise realmente é, incluirei a seguir algumas gravações de áudio feitas com o EJoy Uni Pro. Primeiro, eis uma com o modo denoise ligado e o ganho configurado em 100%:

Agora, uma gravação com modo denoise desligado e 100% de ganho:

Para ilustrar melhor também a sensibilidade desse microfone, eis as mesmas gravações, só que com o ganho configurado em 50%. Primeiro, um áudio com o modo denoise ligado:

Agora, com o recurso desligado:

Para que não sobrassem dúvidas a respeito do modo denoise e da sensibilidade do EJoy Uni Pro, coloquei os fones para capturar um áudio de ruído branco reproduzido pelo meu MacBook (50% de volume) a uma distância de 1 metro:

Denoise ligado e ganho configurado em 100%:

Denoise desligado e ganho configurado em 100%:

Denoise ligado e ganho configurado em 50%:

Denoise desligado e ganho configurado em 50%:

Conclusão e preço

O Comica EJoy Uni Pro é uma ótima opção para quem está acostumado a usar apenas microfones integrados de laptops e smartphones/tablets e deseja fazer um upgrade no seu setup, sendo relativamente acessível e contando com uma qualidade áudio satisfatória.

Se você planeja iniciar um novo projeto como um canal no YouTube ou até mesmo um podcast, ele é um ótimo primeiro microfone. No entanto, se a sua demanda é mais profissional, problemas como a sensibilidade inconsistente dele e o modo denoise fraco talvez sejam deal-breakers, principalmente se você for dono(a) de um Mac.

O EJoy Uni Pro compensa, no entanto, na sua construção, que é surpreendentemente premium para um microfone de entrada. O fato de ele contar com conexão sem fio também o torna extremamente flexível, sendo uma boa pedida para quem está sempre se locomovendo.

No momento da redação deste review, o EJoy Uni Pro sai de R$530,98 por R$333,39 na loja oficial da Comica no AliExpress (37% de desconto), o que já é um bom preço. No entanto, olhando em outros marketplaces, vi o mesmo modelo sendo vendido por R$266, então é sempre bom dar uma pesquisada.

E você, que achou desse microfone? Já tem um? Comente abaixo!

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.