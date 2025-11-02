Navegue

Leitura de 1 minuto

Como capturar a tela do iPhone em formato HDR

Pedro Henrique Nunes
02/11/2025 • 12:00

A Apple liberou algumas novidades muito bem-vindas em relação ao recurso de Captura de Tela (Screen Capture) no iOS 26. Uma delas, por exemplo, possibilita que você altere o formato dessas capturas para HDR 1High dynamic range, ou ampla faixa dinâmica. ao invés do padrão em SDR.

De acordo com a Maçã, as capturas de fotos e vídeos em HDR contam com um intervalo dinâmico completo, no formato HEIF. Assim, você pode manter as imagens em uma resolução mais alta e em um contraste maior.

Veja como habilitar! 📱

No iPhone, abra os Ajustes (Settings), toque em “Geral” e vá em “Captura de Tela”.

Depois, na seção “Formato”, opte por “HDR” ao invés de “SDR (mais compatível)”.

Fácil, não?! 📸

via MacRumors

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    High dynamic range, ou ampla faixa dinâmica.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
