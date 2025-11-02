Como capturar a tela do iPhone em formato HDR

A Apple liberou algumas novidades muito bem-vindas em relação ao recurso de Captura de Tela (Screen Capture) no iOS 26. Uma delas, por exemplo, possibilita que você altere o formato dessas capturas para HDR 1High dynamic range, ou ampla faixa dinâmica. ao invés do padrão em SDR.
De acordo com a Maçã, as capturas de fotos e vídeos em HDR contam com um intervalo dinâmico completo, no formato HEIF. Assim, você pode manter as imagens em uma resolução mais alta e em um contraste maior.
Veja como habilitar! 📱
No iPhone, abra os Ajustes (Settings), toque em “Geral” e vá em “Captura de Tela”.
Depois, na seção “Formato”, opte por “HDR” ao invés de “SDR (mais compatível)”.
Fácil, não?! 📸
