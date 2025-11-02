Navegue

Foto de dusan jovic no Unsplash
Mulher usando Apple Watch que acabou de fazer exercícios

Como desativar ou ajustar as Atividades ao Vivo de exercícios no iPhone

Pedro Henrique Nunes
02/11/2025 • 15:00
Se você estiver usando um Apple Watch com o watchOS 26 e um iPhone com o iOS 26, verá as métricas de exercícios captadas pelo smartwatch na tela do seu celular por meio de uma Atividade ao Vivo (Live Activity).

Caso queira, porém, é possível escolher o que será mostrado na tela do smartphone ou mesmo desativar completamente esse recurso/espelhamento de atividades físicas.

Confira, a seguir, como fazer esses procedimentos! 🙂

Pelo iPhone

Abra o app Watch e toque em “Exercício”. Escolha “Espelhamento do iPhone” e desative-o, caso não queira mais usá-lo.

Ou, se preferir, escolha os dados que deseja ver na Atividade ao Vivo: somente a duração da atividade ou todas as métricas.

Pelo Apple Watch

Abra os Ajustes (Settings) e vá até “Exercício”. Depois, selecione “Exercício” e “Espelhamento do iPhone” para fazer as mesmas escolhas.

Simples, não?! ⌚️

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
