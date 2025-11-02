Como desativar ou ajustar as Atividades ao Vivo de exercícios no iPhone

Se você estiver usando um Apple Watch com o watchOS 26 e um iPhone com o iOS 26, verá as métricas de exercícios captadas pelo smartwatch na tela do seu celular por meio de uma Atividade ao Vivo (Live Activity).

Caso queira, porém, é possível escolher o que será mostrado na tela do smartphone ou mesmo desativar completamente esse recurso/espelhamento de atividades físicas.

Confira, a seguir, como fazer esses procedimentos! 🙂

Pelo iPhone

Abra o app Watch e toque em “Exercício”. Escolha “Espelhamento do iPhone” e desative-o, caso não queira mais usá-lo.

Ou, se preferir, escolha os dados que deseja ver na Atividade ao Vivo: somente a duração da atividade ou todas as métricas.

Pelo Apple Watch

Abra os Ajustes (Settings) e vá até “Exercício”. Depois, selecione “Exercício” e “Espelhamento do iPhone” para fazer as mesmas escolhas.

Simples, não?! ⌚️