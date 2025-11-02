Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como desfocar a imagem de fundo na Tela Sempre Ativada do iPhone

Pedro Henrique Nunes
02/11/2025 • 10:30

A Tela Sempre Ativada (Always-On Display) está presente nos smartphones da Apple desde os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, lançados em 2022. Com isso, você pode conferir informações como a data/hora e as suas notificações com apenas uma olhada, sem precisar “acordar” o telefone (tocar ou levantar para que a tela acenda).

Publicidade

No iOS 26, a Maçã adicionou uma nova opção nos ajustes dessa função. Agora, você pode desfocar a imagem de fundo — ideal para esconder uma foto que não queira que todos à sua volta vejam e/ou para melhorar a legibilidade das suas notificações, por exemplo.

Veja como ativar isso! 📱

  1. Abra os Ajustes (Settings);
  2. Toque em “Tela e Brilho”;
  3. Selecione “Tela Sempre Ativada”;
  4. Marque a opção “Desfocar Foto da Imagem de Fundo”.

Simples, não é mesmo?! 😊

iPhone 17 Pro Max

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
R$ 12.498,84

iPhone 17 Pro

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512G ou 1TB
R$ 11.498,88

iPhone Air

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto espacial
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
R$ 10.498,92

iPhone 17

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
R$ 7.998,84

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Os 5 artigos mais lidos no MacMagazine: de 26 de outubro a 2 de novembro
Posts relacionados