Como desfocar a imagem de fundo na Tela Sempre Ativada do iPhone

A Tela Sempre Ativada (Always-On Display) está presente nos smartphones da Apple desde os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, lançados em 2022. Com isso, você pode conferir informações como a data/hora e as suas notificações com apenas uma olhada, sem precisar “acordar” o telefone (tocar ou levantar para que a tela acenda).

Publicidade

No iOS 26, a Maçã adicionou uma nova opção nos ajustes dessa função. Agora, você pode desfocar a imagem de fundo — ideal para esconder uma foto que não queira que todos à sua volta vejam e/ou para melhorar a legibilidade das suas notificações, por exemplo.

Veja como ativar isso! 📱

Abra os Ajustes (Settings); Toque em “Tela e Brilho”; Selecione “Tela Sempre Ativada”; Marque a opção “Desfocar Foto da Imagem de Fundo”.

Simples, não é mesmo?! 😊

iPhone 17 Pro Max Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB R$ 12.498,84 Compre agora

iPhone 17 Pro Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Armazenamento: 256GB, 512G ou 1TB R$ 11.498,88 Compre agora

iPhone Air Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto espacial

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB R$ 10.498,92 Compre agora

iPhone 17 Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB R$ 7.998,84 Compre agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.