Como desfocar a imagem de fundo na Tela Sempre Ativada do iPhone

A Tela Sempre Ativada (Always-On Display) está presente nos smartphones da Apple desde os iPhones 14 Pro e 14 Pro Max, lançados em 2022. Com isso, você pode conferir informações como a data/hora e as suas notificações com apenas uma olhada, sem precisar “acordar” o telefone (tocar ou levantar para que a tela acenda).
No iOS 26, a Maçã adicionou uma nova opção nos ajustes dessa função. Agora, você pode desfocar a imagem de fundo — ideal para esconder uma foto que não queira que todos à sua volta vejam e/ou para melhorar a legibilidade das suas notificações, por exemplo.
Veja como ativar isso! 📱
- Abra os Ajustes (Settings);
- Toque em “Tela e Brilho”;
- Selecione “Tela Sempre Ativada”;
- Marque a opção “Desfocar Foto da Imagem de Fundo”.
Simples, não é mesmo?! 😊
