Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Como iniciar um exercício pelo app Fitness do iPhone

Pedro Henrique Nunes
02/11/2025 • 13:30
ID 215978765 © Zhagunov | Dreamstime.com
Mulher correndo com um iPhone na mão

Com o aplicativo Fitness do iOS 26, os usuários de iPhones agora podem iniciar atividades físicas diretamente pelo smartphone — mesmo se você não um Apple Watch, os AirPods Pro 3 ou os Powerbeats Pro 2 para captar seus batimentos cardíacos.

Publicidade

Mas, caso tenha um desses aparelhos ou conecte um sensor de batimentos cardíacos de terceiros, as métricas da atividade aparecerão na tela do iPhone.

Veja, em detalhes, como utilizar isso na prática! 📱

Quais exercícios posso monitorar apenas com o iPhone?

Atualmente, seis exercícios podem ser realizados apenas com o smartphone:

Publicidade
  • Bicicleta ao Ar Livre
  • Caminhada ao Ar Livre
  • Corrida ao Ar Livre
  • Empurrar ao Ar Livre (Acelerado)
  • Empurrar ao Ar Livre (Normal)
  • Trilha

Ao conectar os AirPods Pro 3, os Powerbeats Pro 2 ou algum monitor de batimentos cardíacos de terceiro, atividades como Kickboxing e Pilates também podem ser utilizadas.

Como usar o app Exercício pelo iPhone

Com o app Fitness aberto, toque na aba “Exercício” e escolha uma atividade listada. Ou, se ela não aparecer, role até o final da lista e toque no “+” para ver todas.

Toque no ícone representado por uma nota musical ao lado de um deles, a fim de escolher o áudio que será reproduzido durante a prática. Já no botão ao lado, você pode alterar a meta de distância, as calorias e outros detalhes.

Quando estiver pronto para começar, toque no botão verde para ver a contagem regressiva e iniciar o exercício.

Para usar o recurso Chegou Bem?, parar de ver os detalhes de exercício, bloquear os controles ou finalizá-lo, deslize o dedo para cima a partir do cronômetro.

iPhone 17 Pro Max

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB
R$ 12.498,84

iPhone 17 Pro

Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso
Armazenamento: 256GB, 512G ou 1TB
R$ 11.498,88

iPhone Air

Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto espacial
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
R$ 10.498,92

iPhone 17

Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto
Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB
R$ 7.998,84

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como capturar a tela do iPhone em formato HDR
Posts relacionados