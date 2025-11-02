Como iniciar um exercício pelo app Fitness do iPhone

Com o aplicativo Fitness do iOS 26, os usuários de iPhones agora podem iniciar atividades físicas diretamente pelo smartphone — mesmo se você não um Apple Watch, os AirPods Pro 3 ou os Powerbeats Pro 2 para captar seus batimentos cardíacos.
Mas, caso tenha um desses aparelhos ou conecte um sensor de batimentos cardíacos de terceiros, as métricas da atividade aparecerão na tela do iPhone.
Veja, em detalhes, como utilizar isso na prática! 📱
Quais exercícios posso monitorar apenas com o iPhone?
Atualmente, seis exercícios podem ser realizados apenas com o smartphone:
- Bicicleta ao Ar Livre
- Caminhada ao Ar Livre
- Corrida ao Ar Livre
- Empurrar ao Ar Livre (Acelerado)
- Empurrar ao Ar Livre (Normal)
- Trilha
Ao conectar os AirPods Pro 3, os Powerbeats Pro 2 ou algum monitor de batimentos cardíacos de terceiro, atividades como Kickboxing e Pilates também podem ser utilizadas.
Como usar o app Exercício pelo iPhone
Com o app Fitness aberto, toque na aba “Exercício” e escolha uma atividade listada. Ou, se ela não aparecer, role até o final da lista e toque no “+” para ver todas.
Toque no ícone representado por uma nota musical ao lado de um deles, a fim de escolher o áudio que será reproduzido durante a prática. Já no botão ao lado, você pode alterar a meta de distância, as calorias e outros detalhes.
Quando estiver pronto para começar, toque no botão verde para ver a contagem regressiva e iniciar o exercício.
Para usar o recurso Chegou Bem?, parar de ver os detalhes de exercício, bloquear os controles ou finalizá-lo, deslize o dedo para cima a partir do cronômetro.
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.