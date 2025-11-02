Como iniciar um exercício pelo app Fitness do iPhone

Com o aplicativo Fitness do iOS 26, os usuários de iPhones agora podem iniciar atividades físicas diretamente pelo smartphone — mesmo se você não um Apple Watch, os AirPods Pro 3 ou os Powerbeats Pro 2 para captar seus batimentos cardíacos.

Publicidade

Mas, caso tenha um desses aparelhos ou conecte um sensor de batimentos cardíacos de terceiros, as métricas da atividade aparecerão na tela do iPhone.

Veja, em detalhes, como utilizar isso na prática! 📱

Quais exercícios posso monitorar apenas com o iPhone?

Atualmente, seis exercícios podem ser realizados apenas com o smartphone:

Publicidade

Bicicleta ao Ar Livre

Caminhada ao Ar Livre

Corrida ao Ar Livre

Empurrar ao Ar Livre (Acelerado)

Empurrar ao Ar Livre (Normal)

Trilha

Ao conectar os AirPods Pro 3, os Powerbeats Pro 2 ou algum monitor de batimentos cardíacos de terceiro, atividades como Kickboxing e Pilates também podem ser utilizadas.

Como usar o app Exercício pelo iPhone

Com o app Fitness aberto, toque na aba “Exercício” e escolha uma atividade listada. Ou, se ela não aparecer, role até o final da lista e toque no “+” para ver todas.

Toque no ícone representado por uma nota musical ao lado de um deles, a fim de escolher o áudio que será reproduzido durante a prática. Já no botão ao lado, você pode alterar a meta de distância, as calorias e outros detalhes.

Quando estiver pronto para começar, toque no botão verde para ver a contagem regressiva e iniciar o exercício.

Para usar o recurso Chegou Bem?, parar de ver os detalhes de exercício, bloquear os controles ou finalizá-lo, deslize o dedo para cima a partir do cronômetro.

iPhone 17 Pro Max Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Armazenamento: 256GB, 512GB, 1TB ou 2TB R$ 12.498,84 Compre agora

iPhone 17 Pro Cores: prateado, laranja-cósmico ou azul-intenso

Armazenamento: 256GB, 512G ou 1TB R$ 11.498,88 Compre agora

iPhone Air Cores: azul-céu, dourado-claro, branco-nuvem ou preto espacial

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB R$ 10.498,92 Compre agora

iPhone 17 Cores: lavanda, sálvia, azul-névoa, branco ou preto

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB R$ 7.998,84 Compre agora

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.