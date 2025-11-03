App Store ganha nova interface na web com busca e descoberta aprimorada

A versão web da App Store ganhou hoje um necessário banho de loja, o qual oferece um menu lateral que permite selecionar cada uma das plataformas da Maçã (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS e visionOS) e acesso facilitado às categorias de aplicativos e jogos, além de títulos do Apple Arcade.

Antes, a página apps.apple.com simplesmente levava a uma página genérica sobre a App Store. Agora, ela leva você a uma versão completa e navegável da loja — incluindo uma interface de busca para encontrar um aplicativo específico.

Ela também oferece agora a aba “Hoje”, com acesso a eventos especiais de apps em andamento, listas de mais populares, curadoria editorial, etc. Ademais, as páginas de produtos dos apps agora apresentam novos ícones para itens como categorias, prêmios, eventos e muito mais.

Você pode conferir a nova interface da App Store na web nessa página. Para ver como ficou a visualização de um app específico, aqui está o link do nosso. 😉