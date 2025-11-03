Navegue

Apple anuncia concurso de imagens natalinas feitas no iPad para decorar sua sede em Londres

Luiz Gustavo Ribeiro
03/11/2025 • 15:13
A sede da Apple no Reino Unido (que também abriga a loja Apple Battersea) terá sua fachada enfeitada mais uma vez para as festividades de fim de ano — e a Maçã está convidando o público na região a expressar sua criatividade em homenagem ao “Your Tree on Battersea”, um novo concurso de desenho de árvores de Natal.

Apresentado pelo comediante Munya Chawawa, essa é a primeira vez que a empresa convida o público a desenhar uma árvore de Natal no iPad e enviar sua criação para concorrer à oportunidade de vê-la projetada nas chaminés e torres da Battersea Power Station.

Os desenhos vencedores serão projetados ao lado de criações feitas por artistas consagrados e figuras notáveis, como Sir Stephen Fry e David Shrigley OBE.

Usando o poder e a versatilidade da nossa linha de iPads mais completa até o momento, estamos animados para levar o espírito natalino à Battersea Power Station e inspirar a criatividade festiva em todo o país. É inspirador ver tanto talento em diversas mídias — tudo reunido com a participação de Munya Chawawa. Mal podemos esperar para ver essas criações ao lado das incríveis contribuições do público.

Greg Joswiak, vice-presidente sênior de Marketing Mundial da Apple.

O concurso abre hoje e as inscrições serão aceitas até o dia 23 de novembro. Ao todo, 24 projetos serão escolhidos — os quais serão revelados no dia 4 de dezembro. A Maçã também realizará sessões especiais do Today at Apple em todas as suas lojas no Reino Unido para ajudar o público a criar e enviar suas produções.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
