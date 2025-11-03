Apple estaria pagando ao Google para alimentar a nova Siri com o Gemini

Após um ano praticamente nulo no que diz respeito a novidades de inteligência artificial (bem, pelo menos até agora), a Apple deverá apostar forte na tecnologia no ano que vem — numa tentativa de reverter o desânimo em relação aos escassos produtos já lançados e aos conhecidos atrasos.

Segundo a newsletter “Power On” (da Bloomberg), o iOS 27, macOS 27, watchOS 27 e outros sistemas operacionais da Maçã, os quais deverão ser apresentados em junho do ano que vem, virão acompanhados de grandes atualizações para a Apple Intelligence, o conjunto de recursos de IA da empresa.

Um dos maiores destaques deverá ser a Siri, que já deverá ganhar algumas novidades no início de 2026, ainda no ciclo de lançamentos do iOS 26. A Maçã estaria apostando alto na assistente, que deverá contar com novidades como uma linguagem mais natural/compreensiva e busca na web usando IA.

A Apple estaria pagando ao Google para criar um modelo personalizado baseado no Gemini o qual poderá ser executado em seus servidores de nuvem privada para ajudar a alimentar a Siri. A gigante de Mountain View venceu essa disputa com a Anthropic por ser mais atraente financeiramente para a Maçã.

Embora baseada no Gemini, essa nova plataforma de IA da Apple funcionará de maneira diferente da que vemos em muitos smartphones com Android, quase de forma “escondida” — sem uma inundação de serviços do Google e com uma interface de usuário projetada pela própria Maçã.

Por fim, a newsletter destaca que a Apple pretende lançar as versões 26.1 dos seus sistemas nesta semana (provavelmente hoje), após o lançamento recente das Release Candidates. Em paralelo, a Maçã deverá liberar as primeiras versões beta para desenvolvedores das versões 26.2 dos seus SOs.