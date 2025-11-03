Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple Intelligence poderá só chegar à China com o iOS 26.4

Bruno Cardoso
03/11/2025 • 13:01
Foto de MuhammadAlimaki / Depositphotos
Logo da Siri e da Apple Intelligence

O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, atualizou o estado da Apple Intelligence na China na edição mais recente da sua newsletter semanal, a “Power On” (da Bloomberg).

Publicidade

Em sua penúltima aposta, o insider tinha dito que a Maçã planejava lançar a sua suíte de recursos de IA na potência asiática com a liberação do iOS 26.1 (aguardado para esta semana) ou do iOS 26.2 (esperado mais para o fim do ano ou começo do próximo).

Agora, o jornalista disse que a Apple definiu uma nova meta para esse lançamento: o iOS 26.4, esperado para a primeira metade do ano que vem. Essa versão do sistema, vale lembrar, também deverá introduzir a nova versão da Siri, o que é bem oportuno.

Posts relacionados

Apesar disso, o futuro da Apple Intelligence na China é considerado incerto, com novos adiamentos ainda podendo acontecer. A previsão original, vale lembrar, era que esse conjunto de ferramentas fosse lançado na metade deste ano.

Publicidade

Caso você não esteja familiarizado com o assunto, o atraso no lançamento da Apple Intelligence na China tem a ver com questões regulatórias, já que a potência asiática obriga as empresas a usarem soluções de IA nacionais para viabilizar esse tipo de recurso.

Ao que tudo indica, a gigante Alibaba cuidará de vários dos recursos da suíte por lá, com outras empresas locais vindo logo em seguida.

Essa novela, inclusive, precede o iPhone Air, que também sofreu com atrasos na China por conta de problemas regulatórios — esses envolvendo a ausência de uma bandeja para cartões SIM físicos no aparelho, que funciona exclusivamente com eSIM.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

Polícia de Londres acusa Apple de ignorar registros de iPhones roubados
Posts relacionados