Apple Intelligence poderá só chegar à China com o iOS 26.4

O jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, atualizou o estado da Apple Intelligence na China na edição mais recente da sua newsletter semanal, a “Power On” (da Bloomberg).

Em sua penúltima aposta, o insider tinha dito que a Maçã planejava lançar a sua suíte de recursos de IA na potência asiática com a liberação do iOS 26.1 (aguardado para esta semana) ou do iOS 26.2 (esperado mais para o fim do ano ou começo do próximo).

Agora, o jornalista disse que a Apple definiu uma nova meta para esse lançamento: o iOS 26.4, esperado para a primeira metade do ano que vem. Essa versão do sistema, vale lembrar, também deverá introduzir a nova versão da Siri, o que é bem oportuno.

Apesar disso, o futuro da Apple Intelligence na China é considerado incerto, com novos adiamentos ainda podendo acontecer. A previsão original, vale lembrar, era que esse conjunto de ferramentas fosse lançado na metade deste ano.

Caso você não esteja familiarizado com o assunto, o atraso no lançamento da Apple Intelligence na China tem a ver com questões regulatórias, já que a potência asiática obriga as empresas a usarem soluções de IA nacionais para viabilizar esse tipo de recurso.

Ao que tudo indica, a gigante Alibaba cuidará de vários dos recursos da suíte por lá, com outras empresas locais vindo logo em seguida.

Essa novela, inclusive, precede o iPhone Air, que também sofreu com atrasos na China por conta de problemas regulatórios — esses envolvendo a ausência de uma bandeja para cartões SIM físicos no aparelho, que funciona exclusivamente com eSIM.